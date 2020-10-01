Главный эпидемиолог Алтайского края рассказала о самочувствии после вакцины от COVID

После вакцинации от коронавируса главный инфекционист Алтайского края Ирина Переладова не почувствовала ухудшения самочувствия. Ее коллеги, которые также получили прививку, не ощутили негативных последствий для здоровья, сообщают "Вести-Алтай".

"Прошла неделя, и никаких проблем после постановки прививки нет. Ни температура не повышалась, ни болезненности в месте постановки прививки нет, каких-то проявлений лихорадочных, которые могут быть при постановке любой прививки, также не было. Сохранилась вся работоспособность, никаких проблем по этому поводу не отмечается", — рассказала врач.

Напомним, что 24 сентября в Барнауле поставили первую прививку от COVID-19. Добровольцем стала Ирина Переладова, главный эпидемиолог Алтайского края. Всего в качестве пробной партии в регион поступило 42 дозы препарата. Их поставали врачам-добровольцам. Позднее в медучреждения должно прийти еще 2005 доз.