"А нас скоро?" Когда вакцинация от ковида дойдет до Алтая и чем нас будут прививать

Тысячу доз вакцины от коронавируса "Спутник V" привезли в Алтайский край в начале декабря. Но прививать препаратом, как и в сентябре, будут только медиков, сообщила главный эпидемиолог края Ирина Переладова. Все остальные жители региона могут рассчитывать на вакцинацию от COVID-19 не раньше следующего года. И для них, скорее всего, на Алтай будут привозить уже совсем другую вакцину – "ЭпиВакКорона". Рассказываем, почему массовую вакцинацию в Алтайском крае нельзя начать сейчас и в чем отличия между двумя вакцинами.
Да, но в Алтайском крае она началась только для медиков. Пусть Владимир Путин и призвал начать массовую вакцинацию в России уже с 5 декабря, на остальных препарата пока не хватит. По крайней мере, в нашем регионе.
Вся новая партия "Гам-КОВИД-Вак" (она же "Спутник V"), которую привезли в край на прошлой неделе, предназначена только для медработников, подчеркнула Переладова. Тысячу доз "Спутника" распределят между врачами скорой помощи, больниц и поликлиник города.
По ее словам, в регионе уже составлен поименный список лиц, которым достанется вторая партия вакцины. При этом на самом деле добровольцев среди медиков гораздо больше, чем доз прививки, отметила Переладова. Желают привиться даже те, кто совсем недавно переболел ковидом и имеет антитела.
До конца года в крае ожидают еще 963 комплекта вакцины "Спутник V". Но она, скорее всего, тоже достанется медработникам: их в крае больше 22 тысяч.
Не раньше первого квартала 2021 года: точнее специалисты регионального Минздрава не смогли пояснить. Зато рассказали, что ставить "Спутник V" всем желающим в Алтайском крае не будут. По словам эпидемиолога, для всеобщей вакцинации в регионе будут использовать вакцину "ЭпиВакКорона", которую разработал новосибирский "Вектор".
Препарат уже получил необходимые разрешительные документы, но все еще проходит пострегистрационные испытания на добровольцах. А потому в ближайшее время никакой действительно массовой вакцинации (о которой заявлял Путин) в Алтайском крае не будет. Пока еще нет даже предварительной информации о том, когда и в каком объеме вакцина от "Вектора" поступит в Алтайский край, отметила Переладова.
Дело не в желании, а в сложных условиях хранения вакцины. "Спутник V" необходимо хранить при температуре от -18 до -20 градусов и в специальном оборудовании, объяснила Переладова. Специалист уверяет, что подходящей техники в крае немного.
Например, сейчас партия вакцины хранится в специальных морозильных камерах на складе "Аптек Алтая".
Если препарат хотя бы полчаса постоит при комнатной температуре, он становится бесполезным и даже опасным для человека. Такая "испорченная" прививка может вызвать анафилактический шок, вплоть до летального исхода, предупреждает эпидемиолог.
"ЭпиВакКорона" (вакцина от "Вектора") может легко сохранять свои свойства и при комнатной температуре. А потому, когда начнется ее массовое производство, любая поликлиника края сможет обеспечить ему безопасные условия хранения. Так что жителям края, желающим привиться от коронавируса, придется немного подождать.
В барнаульских поликлиниках № 1 и № 9. По словам Переладовой, это единственные медучреждения в крае, где есть необходимая морозильная техника, чтобы работать с таким капризным препаратом, как "Спутник V".
Из-за этого на вакцину от коронавируса пока могут рассчитывать только врачи из Барнаула, Новоалтайска и ближайших районов к столице региона: Первомайского, Павловского и Тальменского. Привезти на вакцинацию медиков из отдаленных населенных пунктов тоже проблематично: вакцина двухкомпонентная, а значит, ездить на прививку медработникам придется дважды.
А эта вакцина защищает от COVID-19?
Скорее да, чем нет. Например, эффективность вакцины спутник "Спутник V" создатели оценивают в 92%. О "ЭпиВакКороне" таких данных пока нет: регистрация завершена не полностью. Предполагается, что все испытания закончат до 15 декабря. Но вице-премьер Татьяна Голикова уже заявила, что вакцина от "Вектора" тоже показала "высокую безопасность и эффективность".
По словам Переладовой, в крае тоже следят за состоянием медиков, которым ставили первые 42 дозы, чтобы оценить эффект прививки. Антитела выявлены, значит, вакцина действует, но исследования продолжаются.
"Перед тем как проводить второй этап вакцинации, мы определяли антитела у медиков. Они были сформированы. Но это наши частные исследования. Лучше все же дождаться официальных результатов", – предложила специалист.
Они поставили только первую часть вакцины и у них иммунитет еще не полностью сформировался, объяснила специалист. Напомним, "Спутник V" – двухкомпонентная прививка. В каждой дозе – две ампулы. Вторую ампулу пациенту ставят через 21 день после первой. Медики, которые заразились ковидом, подхватили инфекцию как раз между двумя этапами, рассказала Переладова.
"Все 42 первых компонента вакцины, которые пришли в сентябре, медики получили. Из них только 37 человек полностью прошли вакцинацию. Двое из оставшихся пяти заболели ОРВИ и нековидной пневмонией. Им вторую часть вакцины мы поставим ровно через 28 дней после выздоровления. А еще три человека действительно заразились ковидом через 7-8 дней после первой прививки", – пояснила эпидемиолог.
По ее словам, это нормально: на формирование иммунитета к коронавирусу в организме требуется от двух до четырех недель. Поэтому между этапами нужно быть особенно внимательным к своему здоровью. Кстати, заразившиеся медики уже выздоровели и снова приступили к работе, добавила Переладова.
Например, главный эпидемиолог Алтайского края (она первой поставила прививку против коронавируса) через неделю после вакцинации рассказала, что не почувствовала никаких побочных эффектов.
У "ЭпиВакКороны" исследователи тоже отмечают в числе побочных эффектов повышение температуры и болезненность в месте укола. Но официальных данных о том, скольким процентам вакцинируемых грозят негативные последствия, пока нет.
А правда, что вакцинировать от коронавируса будут всех принудительно?
Нет. Такого в Алтайском крае, как во всей России, точно не будет, утверждает Переладова.
"У нас люди любят придумывать себе какую-то боязнь. Реальность другая. Сейчас, наоборот, желающих много, а вакцины мало. Даже медики, которые уже переболели, встают в очередь, чтобы привиться. Поэтому вопроса о принудительной вакцинации даже быть не может", – уверена специалист.