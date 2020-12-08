"А нас скоро?" Когда вакцинация от ковида дойдет до Алтая и чем нас будут прививать

Так масштабная вакцинация, о которой сказал Путин, началась или еще нет?

Да, но в Алтайском крае она началась только для медиков. Пусть Владимир Путин и призвал начать массовую вакцинацию в России уже с 5 декабря, на остальных препарата пока не хватит. По крайней мере, в нашем регионе.

Вся новая партия "Гам-КОВИД-Вак" (она же "Спутник V"), которую привезли в край на прошлой неделе, предназначена только для медработников, подчеркнула Переладова. Тысячу доз "Спутника" распределят между врачами скорой помощи, больниц и поликлиник города.

По ее словам, в регионе уже составлен поименный список лиц, которым достанется вторая партия вакцины. При этом на самом деле добровольцев среди медиков гораздо больше, чем доз прививки, отметила Переладова. Желают привиться даже те, кто совсем недавно переболел ковидом и имеет антитела.

До конца года в крае ожидают еще 963 комплекта вакцины "Спутник V". Но она, скорее всего, тоже достанется медработникам: их в крае больше 22 тысяч.