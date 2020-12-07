Пока не для всех. Еще тысячу доз вакцины от ковида привезли на Алтай

Тысячу доз вакцины "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") привезли в Барнаул на прошлой неделе. Как и первые 42 дозы, которые доставили на Алтай в сентябре, новую партию распределят между медработниками, рассказала главный эпидемиолог края Ирина Переладова. По ее словам, начнут ставить вакцину уже на этой неделе.

Пока вакцинацию проводят для медиков из Барнаула и близлежащих районов, подчеркнула Переладова. "Спутник V" требует особых условий хранения при низкой температуре, а в районах пока нет необходимого морозильного оборудования. В краевой столице условия для работы с новой вакциной есть в поликлиниках № 1 и № 9. А потому все медработники будут прививаться там, объяснила эпидемиолог.

"Барнаул – определяющий город в крае по уровню заболеваемости и здесь наибольшее количество медработников. Вакцина же очень требовательна к условиям хранения. Если достанем ее из холодильника, то в течение 30 минут ее нужно поставить. Поэтому пока возможности прививать медиков в отдаленных районах у нас нет. Мы оповестили медучреждения в близлежащих районах, откуда сотрудники могут приехать на прививку: Павловский, Тальменский, Первомайский районы и Новоалтайск. Наша задача – реализовать всю пришедшую партию как можно быстрее", – объяснила специалист.

По ее словам, круг медиков, которые получат вакцину, уже определен. Это сотрудники скорой помощи, поликлиник и больниц. Правда, желающих привиться гораздо больше, чем доз на складе, отметила Переладова. Поэтому пока на прививку могут рассчитывать лишь те медики, которые еще не переболели коронавирусом. Кстати, добровольцев старше 60 лет тоже к вакцинации не допускают: это прописано в инструкции к препарату.

По словам главного эпидемиолога региона Ирины Переладовой, всего наш регион в этом году получит препарат для иммунизации 2005 человек. В дозах это 4010 вакцин, поскольку введение "Спутника V" от национального центра эпидемиологии имени Гамалеи происходит в два этапа. Вначале ставят первый компонент, а через 21 день – второй.

Первый транш в размере 42 комплектов доз регион получил еще в сентябре. Накануне на склад АКГУП "Аптеки Алтая" поступило еще по тысяче доз первого и второго компонентов. До конца года ждут еще 963 комплекта, или 1926 вакцин.