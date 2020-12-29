Старикам тут пока не место. Как записаться на прививку от ковида в Алтайском крае

А что, у нас уже можно поставить прививку от ковида?

Да. С 28 декабря любой желающий может записаться на вакцинацию. Правда, сделать прививку в поликлиниках приглашают "чуть попозже". Например, в первой городской поликлинике корреспонденту amic.ru предложили записаться на 4 января, а в поликлинике № 9 – на 30 декабря.

Но на самом деле можно привиться уже и сейчас, рассказала Елена Азарова. По ее словам, первых желающих вакцинировали в поликлинике № 1 уже 28 декабря. А запись на поздний срок жителям предлагают, поскольку "Спутник V" плохо сочетается с алкоголем.

Употреблять спиртное накануне прививки и несколько дней после нее медики не рекомендуют. Поэтому в медучреждении решили начать массовую вакцинацию уже после новогодних праздников. Но тем, кто готов честно соблюдать все рекомендации, прививку могут сделать и раньше, уточнила главврач.