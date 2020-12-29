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Старикам тут пока не место. Как записаться на прививку от ковида в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Прийти на вакцинацию уже сейчас может любой желающий
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае 28 декабря открыли запись населения на вакцинацию от коронавируса. Теперь "Спутник V" смогут поставить не только медики, но и все остальные. Правда, пока прививать будут только в Барнауле, Бийске и Рубцовске: только там есть холодильники для хранения вакцины (хотя сейчас из-за морозов весь Алтайский край – один большой холодильник). В краевой столице привиться можно в поликлиниках № 1 и № 9. О том, как записаться на вакцинацию, что для этого нужно и кому прививку все же не поставят, рассказала главврач первой поликлиники Елена Азарова.

1
А что, у нас уже можно поставить прививку от ковида?

Да. С 28 декабря любой желающий может записаться на вакцинацию. Правда, сделать прививку в поликлиниках приглашают "чуть попозже". Например, в первой городской поликлинике корреспонденту amic.ru предложили записаться на 4 января, а в поликлинике № 9 – на 30 декабря.

Но на самом деле можно привиться уже и сейчас, рассказала Елена Азарова. По ее словам, первых желающих вакцинировали в поликлинике № 1 уже 28 декабря. А запись на поздний срок жителям предлагают, поскольку "Спутник V" плохо сочетается с алкоголем.

Употреблять спиртное накануне прививки и несколько дней после нее медики не рекомендуют. Поэтому в медучреждении решили начать массовую вакцинацию уже после новогодних праздников. Но тем, кто готов честно соблюдать все рекомендации, прививку могут сделать и раньше, уточнила главврач.

2
Кто может поставить себе вакцину?

Любой желающий в возрасте от 18 до 60 лет. Главные противопоказания, при которых вам откажут в вакцинации: аллергическая реакция на куриный белок и признаки ОРЗ. Чтобы решить, допускать вас к прививке или нет, медики измерят вам температуру, давление и сатурацию.

А также проверят по регистру, не болели ли вы недавно коронавирусом. По словам Азаровой, в инструкции к "Спутнику V" прописано, что тем, кто переболел ковидом, прививку можно ставить только через шесть месяцев. Правда, не факт, что эти рекомендации будут выполняться.

"Я предполагаю, что пациенты, которые приходят на прививку, реально понимают, когда и чем переболели. Но если человек "чем-то переболел" и не знает чем, а в регистре его нет, то по всем нашим инструкциям он официально считается непереболевшим", – объяснила Азарова.

3
До 60 лет? Сказали же, пожилым тоже можно.

Действительно, Минздрав недавно одобрил применение "Спутник V" для людей старше 60 лет. Но для пожилых будут применять ослабленный вариант вакцины, уточнила Азарова. Такая в поликлинику № 1 (да и в другие медучреждения края) пока не поступила. А потому и прививать пожилых не будут: так написано в инструкции к препарату.

Вакцинировать пожилых в Алтайском крае обязательно будут. Но чуть позже, когда регион получит обновленный вариант "Спутник V".

4
Где можно привиться от COVID-19 в Алтайском крае?

Сейчас привиться от коронавируса в Алтайском крае можно только в трех городах: Барнауле (в поликлиниках № 1 и № 9), Бийске (в горбольнице № 4) и Рубцовске (в горбольнице № 1). При этом сделать прививку в этих больницах могут даже те, кто живет в других городах края, подчеркнула Азарова.

Всего же в регионе вакцинацию будут проводить 82 медучреждения, объяснил глава регионального Минздрава Дмитрий Попов. Но приступят к работе они только тогда, когда край получит новую партию "Спутник V". Напомним, губернатор региона Виктор Томенко 23 декабря рассказал, что до конца февраля Алтайский край ожидает поставку еще 90 тысяч доз вакцины.

На прошлой неделе Попов также объявил, что вскоре вакцинацию будут проводить и в мобильных передвижных комплексах. Но они начнут работать чуть позже: пока мешают морозы.

5
Как записаться на прививку?

По телефону. Позвоните в контакт-центр поликлиники, в которой хотите привиться. Вам нужно назвать свои ФИО и дату рождения, а оператор предложит свободные дату и время для вакцинации.

Телефоны контакт-центров поликлиник, где можно привиться от COVID-19:
Поликлиника № 1 в Барнауле: (3852) 560-876;
Поликлиника № 9 в Барнауле: (3852) 56-00-09;
Горбольница № 4 в Бийске: (3854) 25-51-78;
Горбольница № 1 в Рубцовске: (38557) 6-29-98. Кстати, те, кто приписан к этим поликлиникам по месту жительства, могут записаться на прививку через "Госуслуги". При себе для вакцинации нужно иметь паспорт, СНИЛС, медполис и прививочный сертификат.

6

А процедура долгая?

Нет. По словам Елены Азаровой, весь процесс – от регистратуры до самой прививки – займет не больше 20 минут. При условии, что человек придет ровно к тому времени, которое ему назначили по телефону. Если опоздать – придется ждать дольше.

Особенность "Спутника V" в том, что в одной ампуле препарата содержится сразу пять доз. После разморозки вакцины ее нужно поставить за короткий срок, иначе пользы от прививки не будет.

"В час мы записываем число пациентов, кратное пяти. Так, чтобы за час, пока разморозилась вакцина, мы ее всю поставили. Поэтому если вы опоздали, прививать вас будут уже со следующей группой", – объяснила Азарова.

7
Можно просто прийти без записи?

Можно. Но тогда ожидать вакцинации придется в порядке живой очереди. А потому времени вы потратите еще больше, подчеркнула Азарова. По ее словам, именно так жители края и ставили вакцину 28 декабря.

И все же, лучше будет, если вы просто запишитесь по телефону. Корреспондент amic.ru проверил: это очень быстро и удобно. А если вы записались и понимаете, что не сможете попасть в назначенный час, позвоните еще раз и перенесите вакцинацию, советует специалист.

8
А о второй прививке мне напомнят?

Об этом вам напомнят на "Госуслугах", где после прививки нужно вести дневник самонаблюдения, объяснила Азарова.

"По приходе пациент подписывает информированное согласие и заполняет анкету. А мы вводим человека в специальный регистр. На следующий день на сайте "Госуслуги" у вас появится дневник самонаблюдения, который нужно вести. Там нужно будет указывать свою температуру и ощущения. Расставить галочки – ничего сложного", – рассказала главврач.

Собственно, на "Госуслуги" вам и придет оповещение о том, что пора ставить второй компонент вакцины. Вводят ее через 21 день после первой. Реестр привитых, кстати, будет доступен всем поликлиникам края. А потому накануне второго этапа вакцинации вам позвонят из медучреждения по месту жительства.

В свою поликлинику стоит обращаться и в том случае, если после прививки у вас поднялась температура или ухудшилось самочувствие.

9
И как, люди уже прививаются?

Пока больше звонят и интересуются, рассказала главврач поликлиники № 1.

"Пока звонят, спрашивают, но не записываются. Те, кто хотел, – пришел так. Но мы только открыли запись на вакцинацию. Может быть, думают пока. А может, проживут новогодние праздники и тогда уже пойдут прививаться. Но ситуация пока такая", – объяснила Азарова.

Кстати, на утро 28 декабря в первой поликлинике Барнаула – около 1500 доз вакцины. По словам главврача, в медучреждении (как и в других в крае) ждут новых поставок, а потому привить в регионе точно смогут всех желающих. Напомним, на своей пресс-конференции Виктор Томенко рассказал, что всего в Алтайском крае планируют привить до 700 тысяч человек.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

29.12.2020 07:55
- гость -

"По приходе пациент подписывает информированное согласие и заполняет анкету. А мы вводим человека в специальный регистр. На следующий день на сайте "Госуслуги" у вас появится дневник самонаблюдения, который нужно вести. Там нужно будет указывать свою температуру и ощущения. Расставить галочки – ничего сложного"

Вот и начались испытания на людях!

29.12.2020 08:52
- гость -

29.12.2020 07:55
- гость -

Вот и начались испытания на людях!
-------------
А лучше вирус на себе испытывать?

29.12.2020 09:11
АБОРИГЕН

Почему не предлагаются вакцины от других производителей?

29.12.2020 09:13
- гость -

Нам старикам вообще не место в этой торговой лавке.

29.12.2020 09:41
- гость -

Жаль Барнаул не в Аргентине.
Мало того , что с климатом лучше.
Так ещё и Россия им вон как помогает.

29.12.2020 09:43
- гость -

29.12.2020 09:11
АБОРИГЕН
Потому что рыночек так порешал. Может, ещё и бесплатно поставить? Что за совковые замашки, уже столько лет прошло, а вы всё не отвыкнете.

29.12.2020 09:43
Медведь-шатун

Почему!!!! В Москве 60а+ ставят вакцину, Алтайском крае - НЕТ!!!, что не так?, у кого?....

29.12.2020 09:43
Медведь-шатун

Почему!!!! В Москве 60а+ ставят вакцину, Алтайском крае - НЕТ!!!, что не так?, у кого?....

29.12.2020 09:49
Иsтина

Вопрос по существу - а новосибирской (векторовской) вакциной прививать будут?

29.12.2020 09:56
- гость -

29.12.2020 09:43
Медведь-шатун
Почему!!!! В Москве 60а+ ставят вакцину, Алтайском крае - НЕТ!!!, что не так?, у кого?....
---------
Но в Москве тем, кто младше 60 лет, ставят вакцину только ограниченному числу лиц (учителя, медики, соц.службы и т.д.). А в Барнауле всем желающим старше 18 и младше 60 лет.

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