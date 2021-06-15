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Взрыв на АЗС в Новосибирске: что известно о причинах и пострадавших к этому часу?

, ИА "Амител"
Цистерны разметало по соседним кварталам, а в жилых домах выбило окна
Фото: 'Инцидент Новосибирск'

Фото: "Инцидент Новосибирск"

Страшные взрывы прогремели 14 июня в Октябрьском районе Новосибирска: газовая автозаправочная станция "Еврогаз" взлетела на воздух. Пострадали десятки людей, в числе которых есть и спасатели. Состояние некоторых медики оценивают как тяжёлое. Даже дома в соседних районах повредило ёмкостями с топливом, которые разбросало взрывом. Пожар был настолько мощным, что спасателям пришлось тушить его больше шести часов. Теперь в Новосибирске устраняют последствия ЧП, а следователи выясняют, почему произошёл взрыв. Рассказываем, что известно о взрыве на АЗС, сколько людей пострадало и какие причины называют в МЧС.

1
Что случилось в Новосибирске?

В 18:04 по местному времени в МЧС поступило сообщение о взрыве. Жители сообщили спасателям о сильном задымлении и громких взрывах и хлопках на газовой АЗС "Еврогас". Момент происшествия попал на видео: огромный огненный столб взмыл в небо выше 24-этажных домов. 

Пожарные прибыли на место уже через семь минут. Но их работа осложнялась тем, что газовые баллоны продолжали детонировать и разлетаться по соседним районам. А огонь быстро перекинулся на соседние гаражи, в которых тоже начали взрываться ёмкости с топливом.

Сотрудникам МЧС пришлось развернуть на месте специальный штаб пожаротушения. Спасатели опасались, что пламя перекинется и на другую заправку, которая находится по соседству. Некоторые СМИ даже поспешили сообщить, что это произошло. Но как оказалось в итоге, пожарные бригады этого не допустили.

2
Насколько сильным был пожар?

Площадь возгорания составила около 1200 квадратных метров. Огонь был виден даже из отдалённых районов Новосибирска. Пожар был настолько сильным, что в одной из квартир в доме напротив началось тление. Пожарным пришлось выбить дверь, чтобы ликвидировать начинающееся там возгорание.

На тушение пламени спасателям потребовалось ровно шесть часов. Только в 21:00 в МЧС объявили о ликвидации открытого огня. Затем пожарные приступили к проливке и разбору пострадавших конструкций. Все последствия спасатели закончили устранять только к часу ночи.

Чтобы бороться с опасным пожаром на расстоянии, сотрудники МЧС использовали бронещит с лафетным стволом. Тем не менее пожарные пострадали в огне. По информации Mash, медпомощь понадобилась двоим спасателям.

Всего на пожаре работали 111 человек и 34 единицы техники. Из них 77 человек и 21 единица техники – силы и средства МЧС.

3
Сколько человек пострадало?

По последним данным, от пожара пострадало 35 человек. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах Новосибирска. К счастью, никто из них не погиб.

Состояние десяти госпитализированных специалисты как оценивают как тяжёлое. Им оказывают медпомощь, угрозы жизни нет, сообщил главврач областной клинической больницы Анатолий Юданов.

Общее число пострадавших пока не окончательное: люди до сих пор продолжают обращаться в больницы с ожогами.

"Всего пострадали 35 человек, 20 из них госпитализированы в основном с ожогами. Ещё 15 помощь оказана амбулаторно", – сообщил собеседник издания.

По словам медиков, некоторых пострадавших в больницу доставляли проезжавшие мимо автомобилисты. И добавили, что среди травмированных есть как минимум один ребёнок.

4
Причины взрыва уже известны?

Пока только предварительные. По данным МЧС, взрыв произошёл из-за того, что грузовик для перевозки газа оказался незаземлённым в момент, когда сливал топливо. Об этом прессе сообщил начальник МЧС России по Новосибирской области Евгений Лебедев.

"Причиной этому всему послужило незаземление газовоза при сливе в стационарную ёмкость", – объяснил спасатель.

По его словам, сначала произошёл хлопок газовоздушной смеси, а затем и всего газовоза. Специалисты МЧС и следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

5
Кого-то накажут за произошедшее?
Их ещё предстоит выявить. Новосибирский Следственный комитет возбудил по факту пожара на АГЗС уголовное дело по ч .2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Об этом РБК сообщили в прокуратуре.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководству новосибирского Следкома докладывать обо всех результатах расследования уголовного дела.

А региональные власти теперь проверяют, насколько законно и безопасно в Новосибирске установлены другие заправки. Такое поручение на оперативном совещании дал губернатор области Андрей Травников.

"Накануне и жителям этого района, и всем нам просто повезло, что и ветер дул в нужную сторону, и взорвавшиеся цистерны летели не в сторону близлежащих многоквартирных домов – иначе пришлось бы ещё тушить пожары в домах", – цитирует его "Сиб.фм".

Прокомментировал глава региона и причины случившегося. По его словам, к ЧП привели несоблюдение мер безопасности и отсутствие контроля со стороны руководителей.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

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