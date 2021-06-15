Взрыв на АЗС в Новосибирске: что известно о причинах и пострадавших к этому часу?

Что случилось в Новосибирске?

В 18:04 по местному времени в МЧС поступило сообщение о взрыве. Жители сообщили спасателям о сильном задымлении и громких взрывах и хлопках на газовой АЗС "Еврогас". Момент происшествия попал на видео: огромный огненный столб взмыл в небо выше 24-этажных домов.

Пожарные прибыли на место уже через семь минут. Но их работа осложнялась тем, что газовые баллоны продолжали детонировать и разлетаться по соседним районам. А огонь быстро перекинулся на соседние гаражи, в которых тоже начали взрываться ёмкости с топливом.

Сотрудникам МЧС пришлось развернуть на месте специальный штаб пожаротушения. Спасатели опасались, что пламя перекинется и на другую заправку, которая находится по соседству. Некоторые СМИ даже поспешили сообщить, что это произошло. Но как оказалось в итоге, пожарные бригады этого не допустили.