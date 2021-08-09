Ветер, ливни и град. Какая погода ожидается в Алтайском крае на рабочей неделе?

В ближайшие сутки районы Алтайского края будут находиться в зоне прохождения атмосферных фронтов южного циклона, который смещается с Казахстана на восток. Поэтому 10 августа в регионе ожидается штормовая погода, сообщила amic.ru начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

"На большей части территории пройдут дожди. В западных и южных районах вероятны сильные ливни с грозами, локальным выпадением града и шквалистым усилением ветра до 20-24 метров в секунду", – рассказала синоптик.

В ночь на 10 августа столбики термометров по краю покажут от +13 до +18 градусов, днём +22...+27°С. Постепенно температура пойдёт на понижение. К четвергу, 12 августа, ночью будет уже +10...+15°С, днём – от +18 до +23°С.

Что касается осадков, дожди будут идти всю неделю, местами – сильные. Благодаря этому действующая в западных районах чрезвычайная пожароопасность снизится до первого класса. Ливень в Барнауле ожидается 11 августа.

Со второй половины интенсивность дождей и площадь их охвата начнёт уменьшатся, а к выходным осадки полностью прекратятся.