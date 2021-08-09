Правда ли, что непривитых студентов не допустят до занятий в российских вузах?

Кого допустят до занятий в вузах?

До занятий допустят абсолютно всех студентов. Но лично присутствовать в аудиториях разрешат только тем, кто успел поставить прививку от COVID-19 или переболел коронавирусной инфекцией менее шести месяцев назад.

Переболел раньше – никаких очных занятий, так как риск повторного заражения слишком велик. А значит, потенциально такой студент может заразиться повторно сам и инфицировать других. То же самое касается и непривитых. Таких студентов переведут на удалёнку.