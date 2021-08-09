Правда ли, что непривитых студентов не допустят до занятий в российских вузах?

До начала учебного года остается чуть больше трёх недель, однако в привычном формате, по всей вероятности, он начнётся не для всех студентов. В аудитории пустят только привитых от коронавируса или недавно переболевших. Такие рекомендации утвердило Минобрнауки. Как будут учиться остальные, сколько прививок нужно успеть поставить, а также какие требования будут предъявлять к иностранным студентам, об этом в рубрике "Вопрос-ответ".
До занятий допустят абсолютно всех студентов. Но лично присутствовать в аудиториях разрешат только тем, кто успел поставить прививку от COVID-19 или переболел коронавирусной инфекцией менее шести месяцев назад.
Переболел раньше – никаких очных занятий, так как риск повторного заражения слишком велик. А значит, потенциально такой студент может заразиться повторно сам и инфицировать других. То же самое касается и непривитых. Таких студентов переведут на удалёнку.
Для тех, кто получил вакцину, лекции и семинары будут проходить как обычно, в аудиториях, в очном формате. Для студентов из "группы риска" организуют дистанционные занятия.
Посещать корпуса университета они смогут, но в особом режиме. Экзамены для привившихся и не привившихся тоже планируют принимать раздельно.
Действовать рекомендации будут до стабилизации эпидемиологической обстановки, как в регионах, так и в целом по стране.
Если студент в течение учебного года поставит прививку, его переведут на очный формат.
Вакцинацию иностранных студентов, которые прививку от COVID-19 ещё не ставили, вузы организуют за свой счёт.
"Организациям целесообразно обеспечить вакцинацию обучающихся – иностранных граждан и лиц без гражданства (кроме лиц, не достигших возраста 18 лет или лиц, имеющих документ о прохождении вакцинации на территории иностранного государства, до принятия компетентными органами решения о признании или непризнании соответствующей вакцины на территории Российской Федерации) – за счёт средств, полученных от приносящей доход деятельности, при наличии соответствующей возможности", – говорится в документе.
Комментарии
Это вообще беспредел! Осталось учащихся школ и воспитанников детских садов привить. Всё русскому генофонду конец.
Как прививка может влиять на генофонд? Бред полнейший.