Вторник, 10 Август, 13:29

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,51
€ 86,44
22°


6312185 +23508
Обь
126см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День знаний - 2021Выборы-2021Похищение 12-летней девочки
Вопрос дня



Правда ли, что непривитых студентов не допустят до занятий в российских вузах?

, ИА "Амител"
Минобрнауки рекомендует перевести непривитых студентов на удалёнку и организовать для них отдельную сдачу экзаменов

До начала учебного года остается чуть больше трёх недель, однако в привычном формате, по всей вероятности, он начнётся не для всех студентов. В аудитории пустят только привитых от коронавируса или недавно переболевших. Такие рекомендации утвердило Минобрнауки. Как будут учиться остальные, сколько прививок нужно успеть поставить, а также какие требования будут предъявлять к иностранным студентам, об этом в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Кого допустят до занятий в вузах?

До занятий допустят абсолютно всех студентов. Но лично присутствовать в аудиториях разрешат только тем, кто успел поставить прививку от COVID-19 или переболел коронавирусной инфекцией менее шести месяцев назад.

Переболел раньше – никаких очных занятий, так как риск повторного заражения слишком велик. А значит, потенциально такой студент может заразиться повторно сам и инфицировать других. То же самое касается и непривитых. Таких студентов переведут на удалёнку.

2
Как будут проходить занятия?

Для тех, кто получил вакцину, лекции и семинары будут проходить как обычно, в аудиториях, в очном формате. Для студентов из "группы риска" организуют дистанционные занятия.

Посещать корпуса университета они смогут, но в особом режиме. Экзамены для привившихся и не привившихся тоже планируют принимать раздельно.

3
А если у меня медотвод от прививки?
Заставлять поставить прививку в ущерб вашему здоровью никто не будет. Но такие студенты тоже будут заниматься на дистанте.
4
Меня допустят до занятий в университете, если предоставлю анализ на антитела?
По всей вероятности, нет. По крайней мере, Минобрнауки об этом ничего не говорит.
5
Одной прививки достаточно, чтобы получить допуск?
По всей вероятности, нет. Пока разъяснений ведомство по этому вопросу не давало. Но человек считается полностью иммунизированным от COVID-19 спустя две недели после получения второй дозы вакцины.
4
Как долго будут действовать такие ограничения?

Действовать рекомендации будут до стабилизации эпидемиологической обстановки, как в регионах, так и в целом по стране.

Если студент в течение учебного года поставит прививку, его переведут на очный формат.

5
Что делать иностранным студентам?

Вакцинацию иностранных студентов, которые прививку от COVID-19 ещё не ставили, вузы организуют за свой счёт.

"Организациям целесообразно обеспечить вакцинацию обучающихся – иностранных граждан и лиц без гражданства (кроме лиц, не достигших возраста 18 лет или лиц, имеющих документ о прохождении вакцинации на территории иностранного государства, до принятия компетентными органами решения о признании или непризнании соответствующей вакцины на территории Российской Федерации) – за счёт средств, полученных от приносящей доход деятельности, при наличии соответствующей возможности", – говорится в документе.

6
Какие университеты в Алтайском крае перейдут на раздельную форму обучения?
Как выяснил портал amic.ru, барнаульские университеты на данный момент рекомендаций от Минобрнауки ещё не получили. Решение будет принято после того, как официальный документ поступит в их распоряжение.
Читайте также в сюжете: Вакцинация от коронавируса

Комментарии

10.08.2021 09:03
Нина

Это вообще беспредел! Осталось учащихся школ и воспитанников детских садов привить. Всё русскому генофонду конец.

10.08.2021 10:36
- гость -

Как прививка может влиять на генофонд? Бред полнейший.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
13:25
Студенты АлтГТУ прошли военные учебные сборы и вернулись в Барнаул 0
13:04
274 случая заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки 0
12:54
Шестеро детей утонули на водоёмах Алтайского края с начала года 0
12:42
Депутата КПРФ, подозреваемого в убийстве инвалида, исключили из партии 0
12:23
"Справлюсь". 15-летняя звезда "Пусть говорят" ждёт второго ребёнка и переезжает в Барнаул 5
12:07
Когда Медовый Спас в 2021 году, какие у него традиции и почему его считают маковым 0
11:56
Александр Карлин принял участие в открытии выставки, посвящённой Герману Титову в Москве 5
11:35
Застройщик скандального ЖК на улице Гущина планирует возобновить стройку 18
11:19
Стало известно, сколько получат российские спортсмены за медали Олимпийских игр в Токио 15
11:07
Алтайские полицейские нашли женщину, которая два дня провела в лесу 3
10:56
Жители Алейска пожаловались на перебои в поставках газа в баллонах 7
10:39
В Барнауле женщина заказала в интернете стиральную машинку, а получила бейсболку 9
10:18
Суд отменил приговор экс-росгвардейцу, которого обвинили в насилии над ребёнком 5
10:06
Гигантский квартал за Музкомедией готовят к застройке высотными домами 46
09:56
Всё, что известно о гибели девяти человек в Северной Осетии из-за нехватки кислорода 0
09:41
Певица МакSим опубликовала первый пост после выхода из комы 1
09:21
Российские власти решили отказаться от запрета на экспорт бензина 7
09:09
Жители Научного Городка выбрали проект для благоустройства на 2022 год 5
08:57
Мужчина с ножом пробрался в детский сад в Санкт-Петербурге 11
08:45
Ввоз сельхозпродукции из стран СНГ в Россию увеличат для стабилизации цен 15
08:25
Сочи, Турция, Египет. Куда летят в отпуск жители Алтая и сколько сейчас стоит отдых? 11
08:03
Занял очередь. В Горно-Алтайске начинающий водитель въехал в павильон АЗС 7
07:54
Что будет, если вовремя не платить за электричество? Инфографика 0
07:39
Россиянам назвали условия на въезд в ряд открывшихся стран 1
07:24
Жительница Ярового решила оговорить знакомого после добровольного секса 5
07:05
"Титов-Арену" перестроят под уровень ВХЛ. Как изменится главная спортивная арена Барнаула? 15
06:51
Сочно и аппетитно. Как красиво нарезать арбуз 0
06:37
США ввели санкции против трёх компаний из России 22
06:18
"Ведьмак", пророчество и лошадь-тролль: только мемы с Олимпиады-2020 1
06:01
Грозы, ливень и град. О погоде в Алтайском крае на 10 августа 0
00:48
Девять человек погибли из-за поломки системы подачи кислорода в больнице Владикавказа 2
23:57
Такой день. Драка на дороге в Барнауле и недоступный бензин в Алтайском крае 0
23:21
В России появился памятник борщу 2
22:15
Водитель на иномарке снёс столб в Барнауле 4
21:43
СКР по Алтайскому краю просит помощи в поиске мужчины, удерживавшего девочку в подвале 1
20:54
ПФР помог жительнице Барнаула получить "путинские" выплаты на 16-летнюю дочь 4
20:30
Британский врач считает, что коронавирус станет "новой простудой" 0
19:58
Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 9 августа 0
19:18
Учителей и госслужащих в России переведут на российские мессенджеры 1
18:46
480 тысяч тонн зерна намолотили аграрии Алтайского края 1
18:21
Россияне перестали получать прибыль от сдачи квартир в аренду 11
17:54
Девочка на самокате сбила пятилетнего мальчика в Барнауле 15
17:36
Более 22 тысяч новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировали в России 0
17:19
Правда ли, что непривитых студентов не допустят до занятий в российских вузах? 2
17:02
Руководитель алтайского отделения партии "Родина" заявил о своём уходе после выборов 0
16:46
Ребёнок выпал из окна многоэтажки в Барнауле 0
16:30
Индекс "Пятёрочки": цены на "борщевой набор" в магазинах сети оказались ниже рыночных 0
16:22
Серьёзный пожар в частном доме произошёл в Барнауле 0
16:01
Юные алтайские гребцы привезли медали с престижных турниров из Энгельса и Краснодара 0
15:45
ООО "Энергия маркет" раскрывает информацию за июль 2021 года 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.