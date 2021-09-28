Кому и на сколько поднимут зарплату в России с 1 октября?

Заработные платы бюджетников вырастут в России с 1 октября. Однако повышение затронет не всех, а лишь представителей определённых профессий. На сколько и кому поднимут зарплаты, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Индексация заработной платы коснётся работников:
– спасательных центров МЧС;
– учреждений социальной сферы;
– гидрометеорологической службы;
– центров гигиены Роспотребнадзора;
– центров стандартизации;
– метрологии и испытаний Росстандарта;
– реабилитационных центров для инвалидов, а также ряда других категорий.
Повышение не будет одинаковым для этих организаций, оно будет разниться в зависимости от профессии и региона проживания гражданина. Но известно, что надбавка составит не менее 4%.
Также бюджетникам проиндексируют доплаты, которые начисляются в зависимости от размера оклада. В частности, речь идёт о доплате за сверхурочную работу, работу в тяжёлых и вредных условиях или в местностях с особыми климатическими условиями, сообщает "МК".
С 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) установлен в размере 12 792 рублей (ФЗ № 473-ФЗ от 29.12.2020).
В 2022 году МРОТ, по данным Минтруда РФ, планируют увеличить до 13 617 рублей. Рост к уровню 2021 года составит 6,4 %.
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