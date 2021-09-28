Кому и на сколько поднимут зарплату в России с 1 октября?

На сколько им повысят заработную плату?

Повышение не будет одинаковым для этих организаций, оно будет разниться в зависимости от профессии и региона проживания гражданина. Но известно, что надбавка составит не менее 4%.

Также бюджетникам проиндексируют доплаты, которые начисляются в зависимости от размера оклада. В частности, речь идёт о доплате за сверхурочную работу, работу в тяжёлых и вредных условиях или в местностях с особыми климатическими условиями, сообщает "МК".