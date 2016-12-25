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Самолет Минобороны, пропавший рано утром 25 декабря с радаров, упал в Черное море. Об этом пишет "ТАСС", ссылаясь на источник.
Как пишет издание, уже успели найти шасси. В 1,5 километрах от берега. Министр Обороны Сергей Шойгу проводит совещания по факту случившегося ЧП.
Как сообщало ранее ИА "Амител" , самолет летел из Сочи в Сирию. На борту находилось 83 пассажира и 8 членов экипажа. Среди них военные, артисты и журналисты Первого канала и телеканала "Звезда", пишет газета "Известия".
Официальных данных о месте крушения от МЧС пока нет.
Комментарии
Уходящий год добирает за собой.... Очень даль. Земля пухом...
В море он упал. Спасательные катера и авиация на месте работают уже. Обшивку нашли только что.
В 5 км от берега упал. https://yandex.ru/maps/?text=43°28%2705"N%20039°49%2747"E&l=map&source=wizgeo&sll=39.829719%2C43.468054&mode=search&sspn=19.028320%2C12.801664&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D34.188%252C43.229%26spn%3D14.335%252C5.719%26text%3DKaradeniz&ll=39.830153%2C43.471405&z=13
Шасси в 1,5км от берега, пятно в 6км. Теракт?
Онархист,ты лично нашёл,не? Расстояние лично ты мерил,не? Пятно от чего,браток,от твоего высера,не?
Ну да ну да, виноваты летчики МО... Дятел, ты хоть в курсях, какой у них опыт? Ты стекломоя меньше по времени пил, чем они налетали
экипаж ничего не успел сообщить о каких-либо проблемах на борту. Значит проблема случилась очень быстро. Так что, возможно, и теракт. Много будет теперь желающих концерты в Сирии давать?
"Много будет теперь желающих концерты в Сирии давать?" == Больше, чем до этой трагедии.
ММ. Но завиновят лётчиков или Тушку. Теракт самая не выгодная версия
"Больше, чем до этой трагедии." ------- Откуда больше? Уже минус ансамбль песни пляски РА им.Александрова.
Анархист, некоторые вещи невозможно скрыть. Можно не признавать то, что все понимают. Нашим властям не привыкать к такой позиции.
Массаж, все вылезет наружу, непременно. Египет тоже долго не признавали, но каков итоговый вердикт- все вкурсе
Вам не понять Русских. Арифметику себе.. оставьте.
Капец будет, если его сбили наши соседи. :/
"Вам не понять Русских." --------- Ну да. Я русский некоторых русских не понимаю. Причём здесь национальность вообще? Законы физики, логики, этики и т.д. одни для всех, независимо от национальности.
Элвис, если никак не скрыть теракт, то виновны будут или Сирийские внедренцы, или хохлы. Без вариантов
Какие формально очевидные вещи говорите... Зачем умножаете эмоции и внутренние позывы на штуки/килограммы??!!!?
"Элвис, если никак не скрыть теракт, то виновны будут или Сирийские внедренцы, или хохлы. Без вариантов" == Как раз в установлении причин возможен объективный подход.
Хронология говорит, что исчез с экранов радаров в 5:59. То есть , 6-00 стоял таймер. 20 минут полёта. Кто помнит, на какой минуте египетский борт изчез? Не на 20 тоже?? Гуглить с телефона неудобно
Элвис, я и вас не понимаю. Просто глупее и оскорбительнее фразы , чем "вам не понять русских" трудно представить. Получается, что русские - как косяк сельди в океане - как то держатся все вместе, все с единым взглядом на реальность, но вот не все их могут понять
Фраза- не жестче количественного отнятия погибших артистов хора им. Александрова в подобном ракурсе. ВСЕ верно я сказал, ели так и "не понимаете".
А хоть Русский, хоть Еврей- подход один.
Элвис, вы же начали возражать по поводу количества желающих. Так чем же вас не устраивает элементарный количественный аргумент. Без слёз и соплей, ибо люди мрут каждый день в бОльших количествах и никакая интернет-публика не плачет и не соболезнует, потому что не знает этих людей.
Как понять русских в таком разрезе? Русские поют "боже уаря храни", а потом этого царя расстреливают. Русские хотят построить коммунизм во всем мире, но не смогли построить даже у себя. Русские читают "не употреблять внутрь" и пьют ядовитую жидкость. И т.д... я рад за вас, что вы всё это понимаете. Может объясните?
Объясню специально для вас. Было условно 1000 артистов-россиян, пожелавших поздравить наших военных в Сирии. Этому позыву было множество противников. После, выясняется, что самолет с хором сбили одни из этих мразей, в результате чего, по одной логике желающих артистов станет 1000 минус тридцать. по другой логике желающих станет 10 000. Ясно?
Элвис кажется крапаль упорот
Элвис - Массажу 25 декабря 2016 г. 15:20
Самолёт в Тикси тоже сбили?
Элвис, в ваших объяснениях слишком много допущений. Сколь было, сколько стало, какие мрази сбили (и точно ли сбили) - откуда вам знать? И не бывает одной или другой логики. Логика либо есть, либо её нет.
Что за бред? нет конечно! Я не говорю, что этот "сбили" "Вы тоже симпатизируете фюреру"?
Элвис - анониму 15-24 25 декабря 2016 г. 15:27 А какой сбили?
Элвис - анониму 15-24 25 декабря 2016 г. 15:27 Какому фюреру? Ты точно не поехавший?
Вы про теракт" - тоже говорили... "Откуда вам знать"? а смысл только один (если не уводить тему)- после этого случая количество желающих вылететь в Сирию артистов по одному мнению сократиться, по другому- увеличиться.
Элвис - Массажу 25 декабря 2016 г. 15:33
Насущная проблема - нехватка артистов в Сирии
Немного проясню насчёт возможности теракта.
1. про имеющейся информации ,самолёт должен был садиться на дозаправку в Моздоке,но по М.У. ушёл на запасной Сочи. 2. Аэропорт Адлер,кроме международного,ещё и правительственный,меры безопасности,априори,на высоте. 3.В начале шестого утра ,по любому должны быть свидетели взрыва,падения,грохота-упал в 1.5 км. от береговой черты,глубина 70 м. Ноль свидетелей. Погода была хорошая - видимость 10 км.
Развитие ч.с. стремительное - они не успели слова сказать в эфир .Как известно,отказ любого из трёх двигателей не является критическим. Взлёт был от начала полосы.