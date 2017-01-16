Фото: arnapress.kz
Заместитель министра обороны РФ Николай Панков от лица военного ведомства попросил прощения у родственников жертв крушения Ту-154 в Черном море. Он пообещал им поддержку и внимание, пишет РИА Новости.
Соответствующие слова Панков произнес на церемонии прощания, которая проходила на Федеральном военном мемориальном кладбище.
Замминистра добавил, что погибшие "ушли на взлете, <...> в расцвете сил". Панков добавил, что погибшие летели на выполнение боевого задания, и попросил прощения за то, "что не уберегли жизни наших коллег". "Вечная память погибшим", — произнес он.
Панков добавил, что военное ведомство делает и будет делать все для того, чтобы окружить родных жертв вниманием и заботой.
Соболезнования родственникам погибших выразили глава Минтранса Максим Соколов и митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, который проводит обряд отпевания.
"Лента.ру" добавляет, что в траурных мероприятиях также участвовали глава Минобороны Сергей Шойгу, глава Совфеда Валентина Матвиенко, глава Минтранса Максим Соколов, вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев и депутаты Госдумы.
Комментарии
Панков добавил, что погибшие летели на выполнение боевого задания ++++++++++++++ Интересная формулировка.
В Японии за плохие телефоны на колени становятся... у нас 1 человек просит прощения.
CALIBR зарегистрированный 17 января 2017 г. 08:55 Интересная формулировка.
Ну почему бы и нет, поднять боевой дух служивых на передовой - боевое задание. Ну и второе порвать зады игиловцам классической русской мелодией.
Т.е.. ты признаешь ,"Нинок" ,что наши служивые на передовой лицом к лицу с гигиловцами бьются ? Да ты,оказывается,тот самый мальчиш-плохиш , продающий военную тайну буржуинам за банку варенья. *недаром говорится ,что патриотизм - последнее прибежище негодяя.(с)
Я признаю лишь, то что говорит официальный представитель МО и внимательно поглядываю на неоднозначную информацию специалиста по Ближнему Востоку - Толика Несмеяна. Теперь касательно твоих "предъяв". Ты на чем пытаешься меня поймать? На том, что наша пешая рать бьётся на передовой? Так я этого не писал, хотя и не исключаю, что наши силы там есть и МО виднее как вести боевые действия (включая использование ЧВК и им подобные структуры). Когда я писал о передовой имел ввиду в первую очередь ВКС. И да, они работаю на передовой по позициям ИГИЛ (и им сочувствующим), а не в тылу Асада.
ЗЫ Смотри чтобы одно место не треснуло от "порванных шаблонов"
" поднять боевой дух служивых на передовой" -твоё "Нинок",дальше можешь как угодно оправдываться - топором не вырубить. Насчёт ВКС -неуклюжая попытка оправдаться,ибо базируются они слегка далече,чем на переднем крае. Так что,сдуйся.
(включая использование ЧВК и им подобные структуры). +++++++++++++ А вот тут ты выдал вторую страшную тайну буржуинам,которую наши старательно прячут .Смотри ,чтоб не лопнул со второй банки варенья,плохиш. )
Летчик, ты ищешь плешивых котов в чОрной комнате в которой их нет. Удачи!
Браво, Эркуль Пуаро, вы меня поймали. Аплодирую стоя сняв шляпу
ЗЫ Так проще, ибо русского языка ты не понимаешь
"Не всегда пиши что думаешь ,но всегда думай ЧТО пишешь".(с)
* на монитор бейджиком повесь от Калибра.
Я смотрю вам эта "табличка" не сильно помогает. Какой резон использовать её мне?
17.01.2017 08:58 Пленный В Японии за плохие телефоны на колени становятся..
что то я не помню чтобы за жертвы хиросимы и нагасаки пиндосы извинились, или за 30 миллионов совтских жизней кто либо сожалел , кроме нас
Я смотрю вам эта "табличка" не сильно помогает. ++++++++++++ Не туда смотришь.
- гость - 17 января 2017 г. 10:53
+100500