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Заместитель министра обороны РФ Николай Панков от лица военного ведомства попросил прощения у родственников жертв крушения Ту-154 в Черном море. Он пообещал им поддержку и внимание, пишет РИА Новости.

Соответствующие слова Панков произнес на церемонии прощания, которая проходила на Федеральном военном мемориальном кладбище.

Замминистра добавил, что погибшие "ушли на взлете, <...> в расцвете сил". Панков добавил, что погибшие летели на выполнение боевого задания, и попросил прощения за то, "что не уберегли жизни наших коллег". "Вечная память погибшим", — произнес он.

Панков добавил, что военное ведомство делает и будет делать все для того, чтобы окружить родных жертв вниманием и заботой.

Соболезнования родственникам погибших выразили глава Минтранса Максим Соколов и митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, который проводит обряд отпевания.

"Лента.ру" добавляет, что в траурных мероприятиях также участвовали глава Минобороны Сергей Шойгу, глава Совфеда Валентина Матвиенко, глава Минтранса Максим Соколов, вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев и депутаты Госдумы.