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Основные версии и причины крушения самолета Минобороны России

, ИА "Амител"
Ошибка пилота или техническая неисправность самолета? Основные причины крушения самолета Минобороны РФ

В настоящее время не известно, что именно стало причиной страшной трагедии. Портал Amic.ru собрал основные версии из-за чего могло произойти крушение самолета Минобороны РФ.

1
Могла ли погода способствовать крушению самолета?

В то, что погода могла поспособствовать катастрофе, эксперты, судя по всему, не веря. Погодные условия в аэропорту Сочи были хорошие.

2
Обрыв троса
Практически сразу же после трагедии ряд СМИ заявили, что причиной обрыва троса могло стать отклонение по оси посадки истребителя. Мол, оно превышало предельно допустимое значение. Однако Минобороны РФ опровергло эту версию.
3

Техническая неисправность самолета

В настоящий момент это одна из основных версий трагедии. Об этом РИА Новости в воскресенье, 25 декабря, сообщил источник в силовых структурах.
4

Ошибка пилотирования

Это также возможная причина, из-за чего могла произойти катастрофа. Как ранее писал портал Amic.ru, при выполнении планового перелета с аэродрома Адлера пропала отметка с радиолокационных радаров самолета Ту-154 после взлета. На борту были 83 пассажира и восемь членов экипажа.

 

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