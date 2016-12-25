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Елизавета Глинка, известная под псевдонимом Доктор Лиза, значится в списках пассажиров самолета Ту-154, опубликованном на сайте Минобороны.
Она значится в разделе Международная общественная организация "Справедливая помощь".
Однако в соцесях пишут, что, возможно, Глинка не была в самолете. Точная информация уточняется.
Напомним, самолет Минобороны Ту-154 потерпел крушение рано утром 25 декабря. Он летел из Сочи в Сирию. На борту находились 84 пассажира и восемь членов экипажа.
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Земля ей пухом...