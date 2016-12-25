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В район крушения самолета Минобороны ТУ-154 близ Сочи вылетела ведомственная комиссия, спасатели ведут поиски. Об этом на брифинге в Минобороны сообщил официальный представитель ведомства.
"В полутора километров от Сочи, на глубине около 70 метров обнаружены фрагменты корпуса самолета. В районе поиска задействованы четыре морских судна и пять вертолетов, работают беспилотные летательные аппараты. Силы и средства наращиваются", — сказал представитель министерства.
В Сочи уже вылетела комиссия Минобороны во главе с заместителем министра обороны, генералом армии Павлом Поповым.
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Самолет вылетел с аэродрома в Адлер в 5:25 утром в воскресенье, 25 декабря. Через несколько минут самолет пропал с радаров. На борту находилось восемь членов экипажа, 84 пассажира, среди которых российские военнослужащие, журналисты федеральных СМИ и артисты ансамбля им.Александрова.
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