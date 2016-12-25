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Ответ на глумливую заметку светской обозревательницы Божены Рынски о жертвах авиакатастрофы Ту-154 дали представители телеканала НТВ.
"Мы диагнозы не комментируем, это к другим специалистам", — цитирует представителей НТВ Life.ru.
Напомним, ранее на свой странице в Facebook Рынска написала: "Весь ансамбль Александрова… весь! Нет бы весь борт НТВ…. Ну почему именно музыканты? Почему Прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?"
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Самолет Минобороны Ту-154 с 92 людьми на борту рухнул в акваторию Черного моря утром 25 декабря. На месте крушения работают экстренные службы. По факту аваиакатастрофы возбуждено уголовное дело.
Понедельник, 26 декабря, объявлен в России днем национального траура по жертвам трагедии.
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