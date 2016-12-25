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Жители Киева несут цветы к посольству России после авиакатастрофы Ту-154 Минобороны, на борту которого находились 92 человека.
Как сообщает телеканал "Звезда", на одной из установленных у посольства табличек киевляне написали: "Скорбим, соболезнуем, любящие Россию украинцы".
Официальные власти Украины пока не комментируют трагедию, произошедшую близ Сочи.
В настоящее время в акватории Черного моря проводится поисковая операция. Из воды извлекают тела жертв авиакатастрофы.
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