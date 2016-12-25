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Киевляне несут цветы к посольству России после крушения Ту-154

, ИА "Амител"
"Скорбим, соболезнуем, любящие Россию украинцы", - говорится на одной из установленных у посольства табличек

Фото: 112.ua

Жители Киева несут цветы к посольству России после авиакатастрофы Ту-154 Минобороны, на борту которого находились 92 человека. 

Как сообщает телеканал "Звезда", на одной из установленных у посольства табличек киевляне написали:  "Скорбим, соболезнуем, любящие Россию украинцы".

Официальные власти Украины пока не комментируют трагедию, произошедшую близ Сочи.

В настоящее время в акватории Черного моря проводится поисковая операция. Из воды извлекают тела жертв авиакатастрофы.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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