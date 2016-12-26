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Министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что теракт не входит в основные версии катастрофы Ту-154 под Сочи. Об этом в понедельник, 26 декабря, пишет РИА Новости.

Соколов отметил, что целью работы правительственной комиссии не является установление причин, которые привели к крушению. При этом для организации работы необходимо знать, что произошло с самолетом. По словам главы Минтранса РФ, основными версиями трагедии на данный момент являются техническое состояние или ошибка пилотирования.

Он подчеркнул, что причины крушения устанавливаются следствием, а также специальной технической комиссией Минобороны.

Соколов напомнил, что правительственная комиссия, которую он возглавляет, занимается ликвидацией последствий и организацией работы с родными погибших.

Также министр транспорта добавил, что не видит необходимости в усилении мер безопасности в аэропортах из-за случившегося, пишет Life.

Напомним, летевший в Сирию самолет Ту-154 Минобороны РФ упал в Черное море в воскресенье, 25 декабря. На борту воздушного судна находились 92 человека. Все они погибли.