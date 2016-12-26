Фото: sputniknews.com
Министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что теракт не входит в основные версии катастрофы Ту-154 под Сочи. Об этом в понедельник, 26 декабря, пишет РИА Новости.
Соколов отметил, что целью работы правительственной комиссии не является установление причин, которые привели к крушению. При этом для организации работы необходимо знать, что произошло с самолетом. По словам главы Минтранса РФ, основными версиями трагедии на данный момент являются техническое состояние или ошибка пилотирования.
Он подчеркнул, что причины крушения устанавливаются следствием, а также специальной технической комиссией Минобороны.
Соколов напомнил, что правительственная комиссия, которую он возглавляет, занимается ликвидацией последствий и организацией работы с родными погибших.
Также министр транспорта добавил, что не видит необходимости в усилении мер безопасности в аэропортах из-за случившегося, пишет Life.
Напомним, летевший в Сирию самолет Ту-154 Минобороны РФ упал в Черное море в воскресенье, 25 декабря. На борту воздушного судна находились 92 человека. Все они погибли.
Комментарии
Да хорош уже время то тянуть. Какая разница когда огласите правду(если таковая вообше просочится в СМИ).ДО или ПОСЛЕ Нового года скажите об этом,уже значения иметь не будет.
Что- то быстро исключили, а может быть версия теракта неудобна на верху?
это серьёзно "Соколов отметил, что целью работы правительственной комиссии не является установление причин, которые привели к крушению." вот это да
- гость - 26 декабря 2016 г. 15:30 А что тебя удивляет? Причины и виновных устанавливают специально обученные люди, в МАК и прокуратуре.
Божена,а тебе версия о терракте больше всего мила,не?
Кто мешает ракету пустить с земли? Через Грузию в Абхазию все можно доставить.
Летчики асы, могли даже на море посадить самолет. После взрыва садить нечего.
Пока Ту-154 летел на войну, самолеты с олигархами летели за границу на гульбища
В то время, когда этот самолет летел на войну, другие самолеты с российскими богачами, вельможами, вместе с эскортами любовниц и дорогих проституток, летели в Куршавель, в Ниццу, в Альпы. И когда этот самолет падал в Черное море, и мертвые люди расстилались по волнам, у тех шли отвратительные гульбища и попойки. Призыв "сплотиться" не действенен, когда страна рассечена на миллиарды кусков! nakanune.ru
Не видя самолёт отрицать теракт?!! Ну, вот это и есть главное его доказательство
Anarchy 26 декабря 2016 г. 16:14 А что хохлы читать по русски не умеют? Написано же черным по русски - из основных версий, из второстепенных никто не исключал. Да и версии второстепенные все больше инопланетные. Самолет изменил маршрут, погрузки-выгрузки в Сочи не было. Закачивалось только топливо. Взрыва/вспышки никто не видел, полет ракеты радары не зафиксировали, террористы молчат (с каких пор они молчать стали?). Какие еще версии могут стать основными? Пока не достанут черные ящики и обломки ничего не установят.
сталин бы шойгу расстрелял уже за подобное
"вспышки никто не видел" -В 6 утра и 6 км от берега неудивительно.
Когда Аэрбас над Синаем взоровали, наши так же не верили в теракт, пока западные спец. службы носом не ткнули
"Версия теракта на борту самолёта Ту-154 не входит в число основных, заявил сегодня глава Минтранса Максим Соколов" Прогресс у Соколова. В Египте он теракт вообще исключал.
16-35/ пока самолет в воде вообще нельзя НИ ОДНУ из версий исключать. Это же ясно, как божий день
"вспышки никто не видел" -Камеры уже засняли вспышку. Время не соответствует. Надо проверить правильно ли оно выставлено.
Течение якобы разнесло в разные стороны фрагменты тел и самолета. Течение в одном направлении обычно, а не от центра в разные стороны.