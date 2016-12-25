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Чем знаменит ансамбль имени Александрова, артисты которого летели в Сирию?

, ИА "Амител"
Жители Москвы уже приносят цветы к зданию ансамбля


Основную часть пассажиров упавшего в Черном море самолета Ту-154 составляли участники ансамбля имени  Александрова. Среди них – и руководитель ансамбля Валерий Халилов. По словам оставшихся на земле участников ансамбля в командировку "забрали лучших". По сообщениям СМИ, жители Москвы уже подносят цветы к зданию, где размещается ансамбль. Вспоминаем историю ансамбля и его участников:

1
Чем знаменит ансамбль имени Александрова?

Дважды Краснознаменный Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова  является не только крупнейшим военным художественным коллективом России. Он признан одним из лучших мужских хоров мира.

В составе ансамбля – хор, танцевальная группа и оркестр.

Как сообщается на сайте Минобороны, хор соединяет стройность и чистоту звучания академической капеллы с яркой эмоциональностью и непосредственностью,, демонстрирует высокое вокальное мастерство.

Танцевальная группа ансамбля с честью удерживает завоеванные александровцами высоты хореографического искусства. Успех работы хора, солистов и танцевальной группы во многом зависит от гибкого и стройного в своем звучании оркестра, который уникален по своему составу. В нем удачно сочетаются русские народные инструменты – домры, балалайки, баяны с деревянными и медными духовыми инструментами.

2
Когда был создан ансамбль?

Днём его рождения считается 12 октября 1928 года – тогда состоялось первое выступление коллектива в составе 12 человек в Центральном доме Красной Армии. Уже к середине 30-х годов численность ансамбля выросла до 300 человек, а его известность вышла далеко за пределы России.

В 1978 г. ансамбль получил наивысшую профессиональную аттестацию – в свое 50-летие он стал академическим.

3
Что исполняет ансамбль?
В репертуаре ансамбля более двух тысяч произведений. Это песни отечественных композиторов, народные песни и танцы, солдатские пляски, духовная музыка, классические произведения русских и зарубежных композиторов, шедевры мировой поп-музыки.
4
Сколько человек в штате ансамбля?
Как говорится на сайте Минобороны, в штате ансамбля 186 человек. Из них 9 солистов, мужской хор (64 человека), оркестр (38 человек), смешанная танцевальная группа (35 человек). Все участники ансамбля имеют специальное музыкальное и хореографическое образование.
5
Как часто ансамбль посещает боевые точки?
Вся история ансамбля связана с действующей армией. В годы Великой Отечественной войны ансамбль выступил в действующей армии более 1500 раз. И сейчас эта традиция продолжается. Неоднократно коллектив выезжал с концертами в "горячие" точки, районы боевых действий – Афганистан, Югославию, Приднестровье, Таджикистан, Чеченскую Республику.
6
Кто поехал в этот раз в Сирию?
Как следует из списка, опубликованного на сайте Миноборны, в упавшем самолёте находились 64 сотрудника ансамбля. В том числе — его руководитель Валерий Халилов . В командировку были взяты практически все лучшие солисты — музыканты и танцоры. По словам одного из участников ансамбля, который "остался на земле", "ушла" вся молодежь ансамбля. Впрочем, уточняется, что срочников, которых много среди артистов, в этот раз в командировку не брали.

Список участников ансамбля им. Александрова, которые летели в упавшем Ту-154:

1.  Сонников А.В.

2.  Гужова Л.А.

3.  Ивашко А.Н.

4.  Бродский В.А.

5.  Булочников Е.В.

6.  Голиков В.В.

7.  Осипов Г.Л.

8.  Санин В.В.

9.  Майоров К.В.

10. Буряченко Б.Б.

11. Бобовников Д.В.

12. Баздырев А.К.

13. Белоножко Д.М.

14. Бесчасинов Д.А.

15. Васин М.А.

16. Георгиян А.Т.

17.Давиденко  К.А.

18.Денискин С.И.

19.Журавлев П.В.

20.Закиров P.P.

21.Иванов М.А.

22.Иванов А.В.

23.Котляр С.А.

24.Кочемасов   А.С.

25.Кривцов А.А.

26.Литвяков Д.Н.

27.Мокриков А.О.

28.Моргунов А.А.

29.Насибулин Ж.А.

30.Новокшанов Ю.М.

31.Поляков В.В.

32.Савельев А.В.

33.Соколовский А.В.

34.Тарасенко А.Н.

35.Трофимов А.С.

36.Узловский А.А.

37.Халимон B.JI.

38.Штуко А.А.

39.Крючков И.А.

40.Ермолин В.И.

41.Быков C.JI.

42.Колобродов К.А.

43.Корзанов О.В.

44.Ларионов И.Ф.

45.Ляшенко К.И.

46.Михалин В.К.

47.ст.с-т Попов В.А.

48.Разумов А.А.

49.Серов А.С.

50.Шахов И.В.

51.Арчукова А.А.

52.Гильманова P.P.

53.Игнатьева Н.В.

54.Клокотова М.А.

55.Корзанова Е.И.

56.Пырьева Л.А.

57.Сатарова В.И.

58.Трофимова  Д.С.

59.Хорошова Л.Н.

60.Цвиринько   А.И.

61.Шагун О.Ю.

62.Гурар Л.И.

63.Сулейманов Б.Р.

64. Столяр И.В.

 

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