Основную часть пассажиров упавшего в Черном море самолета Ту-154 составляли участники ансамбля имени Александрова. Среди них – и руководитель ансамбля Валерий Халилов. По словам оставшихся на земле участников ансамбля в командировку "забрали лучших". По сообщениям СМИ, жители Москвы уже подносят цветы к зданию, где размещается ансамбль. Вспоминаем историю ансамбля и его участников:
Дважды Краснознаменный Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова является не только крупнейшим военным художественным коллективом России. Он признан одним из лучших мужских хоров мира.
В составе ансамбля – хор, танцевальная группа и оркестр.
Как сообщается на сайте Минобороны, хор соединяет стройность и чистоту звучания академической капеллы с яркой эмоциональностью и непосредственностью,, демонстрирует высокое вокальное мастерство.
Танцевальная группа ансамбля с честью удерживает завоеванные александровцами высоты хореографического искусства. Успех работы хора, солистов и танцевальной группы во многом зависит от гибкого и стройного в своем звучании оркестра, который уникален по своему составу. В нем удачно сочетаются русские народные инструменты – домры, балалайки, баяны с деревянными и медными духовыми инструментами.
Днём его рождения считается 12 октября 1928 года – тогда состоялось первое выступление коллектива в составе 12 человек в Центральном доме Красной Армии. Уже к середине 30-х годов численность ансамбля выросла до 300 человек, а его известность вышла далеко за пределы России.
В 1978 г. ансамбль получил наивысшую профессиональную аттестацию – в свое 50-летие он стал академическим.
Список участников ансамбля им. Александрова, которые летели в упавшем Ту-154:
1. Сонников А.В.
2. Гужова Л.А.
3. Ивашко А.Н.
4. Бродский В.А.
5. Булочников Е.В.
6. Голиков В.В.
7. Осипов Г.Л.
8. Санин В.В.
9. Майоров К.В.
10. Буряченко Б.Б.
11. Бобовников Д.В.
12. Баздырев А.К.
13. Белоножко Д.М.
14. Бесчасинов Д.А.
15. Васин М.А.
16. Георгиян А.Т.
17.Давиденко К.А.
18.Денискин С.И.
19.Журавлев П.В.
20.Закиров P.P.
21.Иванов М.А.
22.Иванов А.В.
23.Котляр С.А.
24.Кочемасов А.С.
25.Кривцов А.А.
26.Литвяков Д.Н.
27.Мокриков А.О.
28.Моргунов А.А.
29.Насибулин Ж.А.
30.Новокшанов Ю.М.
31.Поляков В.В.
32.Савельев А.В.
33.Соколовский А.В.
34.Тарасенко А.Н.
35.Трофимов А.С.
36.Узловский А.А.
37.Халимон B.JI.
38.Штуко А.А.
39.Крючков И.А.
40.Ермолин В.И.
41.Быков C.JI.
42.Колобродов К.А.
43.Корзанов О.В.
44.Ларионов И.Ф.
45.Ляшенко К.И.
46.Михалин В.К.
47.ст.с-т Попов В.А.
48.Разумов А.А.
49.Серов А.С.
50.Шахов И.В.
51.Арчукова А.А.
52.Гильманова P.P.
53.Игнатьева Н.В.
54.Клокотова М.А.
55.Корзанова Е.И.
56.Пырьева Л.А.
57.Сатарова В.И.
58.Трофимова Д.С.
59.Хорошова Л.Н.
60.Цвиринько А.И.
61.Шагун О.Ю.
62.Гурар Л.И.
63.Сулейманов Б.Р.
64. Столяр И.В.
Читайте также в сюжете: Крушение самолета Минобороны
Комментарии