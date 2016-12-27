Поисковая операция в Черном море не прекращается ни на минуту. На месте крушения самолета в круглосуточном режиме работают люди и техника. Первые тела погибших уже доставили в Москву. Там пройдет процедура опознания. Портал Amic.ru собрал всю информацию, которая известна к настоящему моменту.
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Что усложняет поиски?
Да, черный ящик нашли. Сложностей в его поисках добавил тот факт, что на нем из-за секретности не было радиомаяков. Состояние черного ящика пока неизвестно. Ситуация прояснится, когда его извлекут из воды. Еще два самописца находятся в хвостовой части самолета, однако их пока не нашли.
Теракт исключили из основных версий крушения Ту-154 Минобороны РФ. Основными версиями трагедии на данный момент являются техническое состояние или ошибка пилотирования. Причины крушения устанавливаются следствием, а также специальной технической комиссией Минобороны.
На борт самолета в момент дозаправки поднимались только пограничники и таможенники. Этот факт противоречит версии о возможной закладке взрывного устройства. Кроме того, появилась информация о вспышке над морем – о ней рассказали очевидцы.
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Комментарии
Сложностей в его поисках добавил тот факт, что на нем из-за секретности не было радиомаяков. +++++++++++++ "секретность" заключается в дремучести девайса шестидесятых годов разработки .
а почему фрагменты тел, если взрыва не было? или топливо могло взорваться?