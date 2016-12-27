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Новые данные о Ту-154: что известно о крушении самолета Минобороны России?

, ИА "Амител"
На месте крушения самолета Минобороны России в Черном море поисковые работы ведутся в круглосуточном режиме


Поисковая операция в Черном море не прекращается ни на минуту. На месте крушения самолета в круглосуточном режиме работают люди и техника. Первые тела погибших уже доставили в Москву. Там пройдет процедура опознания. Портал Amic.ru собрал всю информацию, которая известна к настоящему моменту.

1
Сколько погибших удалось обнаружить?
Удалось обнаружить 12 тел погибших и 156 фрагментов. Тела людей, которые были на борту Ту-154, доставили в Москву, где пройдет опознание. Процедуру будут проводить при помощи генетической экспертизы. Для этого родственники погибших должны сдать образцы ДНК.

Читайте также: Как проходит процедура опознания погибших?
2

Что усложняет поиски?

Поиски тел и обломков самолета усложняет сильное течение в сторону Абхазии. Радиус поисков огромный.
3
Сколько человек работает на месте крушения?
На месте крушения работают 158 водолазов. Дело в том, что основная часть обломков и фюзеляж находятся на большой глубине.
4
Нашли ли черный ящик?

Да, черный ящик нашли. Сложностей в его поисках добавил тот факт, что на нем из-за секретности не было радиомаяков. Состояние черного ящика пока неизвестно. Ситуация прояснится, когда его извлекут из воды. Еще два самописца находятся в хвостовой части самолета, однако их пока не нашли.

5
Рассматривается ли версия теракта?

Теракт исключили из основных версий крушения Ту-154 Минобороны РФ. Основными версиями трагедии на данный момент являются техническое состояние или ошибка пилотирования. Причины крушения устанавливаются следствием, а также специальной технической комиссией Минобороны.

На борт самолета в момент дозаправки поднимались только пограничники и таможенники. Этот факт противоречит версии о возможной закладке взрывного устройства. Кроме того, появилась информация о вспышке над морем – о ней рассказали очевидцы.

6
Основные версии трагедии
Основные версии не изменились. По-прежнему считается, что трагедия могла произойти из-за ошибки пилотов или технической неисправности. При этом про экипаж самолета известно, что это опытные пилоты. Командир Роман Волков налетал более 3,5 тысяч часов. Волков работал в том числе в горячих точках.

 

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    Комментарии

    27.12.2016 17:34
    CALIBR

    Сложностей в его поисках добавил тот факт, что на нем из-за секретности не было радиомаяков. +++++++++++++ "секретность" заключается в дремучести девайса шестидесятых годов разработки .

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    27.12.2016 17:59
    Гонец из Пензы

    а почему фрагменты тел, если взрыва не было? или топливо могло взорваться?

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