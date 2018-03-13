Заявление на голосование по месту нахождения можно подать до 14:00 часов субботы, 17 марта. Рассказываем, как это сделать.
Что значит голосование по месту пребывания?
В 2018 году на выборах президента россияне получили возможность голосовать там, где удобно. Нет, это не открепительные заявления, как было раньше. Это возможность написать заявление заранее, чтобы проголосовать не по месту прописки, а по месту пребывания. Даже в другом городе, даже в другой стране.
По данным на 12 марта 2018 года в Алтайском крае такие заявления написали свыше 44 тысяч человек.
Каков крайний срок подачи заявления?
Такие заявления начали принимать с 31 января. До 12 марта включительно это можно было сделать четырьмя способами (через Территориальную комиссию, через участковую комиссию, через портал Госуслуг или через любой МФЦ).
НО с 13 марта по 14:00 часов 17 марта это можно сделать только в своей, по прописке, участковой избирательной комиссии (время работы УИКов уточняйте отдельно).
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Что надо сделать?
Надо лично с паспортом прийти на свой УИК (по прописке). Там вам дадут заполнить специальное заявление с защитной пронумерованной маркой. Вы его заполняете и вам дают его на руки. Для сохранности даже в конверт упакуют.
Когда вы в день выборов придете на новый участок, надо будет обязательно отдать комиссии это заявление и предъявить паспорт.
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