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Заявление на голосование по месту нахождения можно подать до 14:00 часов субботы, 17 марта. Рассказываем, как это сделать.

1 Что значит голосование по месту пребывания? В 2018 году на выборах президента россияне получили возможность голосовать там, где удобно. Нет, это не открепительные заявления, как было раньше. Это возможность написать заявление заранее, чтобы проголосовать не по месту прописки, а по месту пребывания. Даже в другом городе, даже в другой стране. Читайте также: Можно ли проголосовать на выборах без паспорта? По данным на 12 марта 2018 года в Алтайском крае такие заявления написали свыше 44 тысяч человек. Читайте также: Можно ли фотографировать и делать селфи на избирательном участке

2 Каков крайний срок подачи заявления? Такие заявления начали принимать с 31 января. До 12 марта включительно это можно было сделать четырьмя способами (через Территориальную комиссию, через участковую комиссию, через портал Госуслуг или через любой МФЦ). Читайте также: Как проголосовать на выборах президента 18 марта без прописки НО с 13 марта по 14:00 часов 17 марта это можно сделать только в своей, по прописке, участковой избирательной комиссии (время работы УИКов уточняйте отдельно). Читайте также: Можно ли проголосовать на выборах президента в аэропорту или на вокзале и как