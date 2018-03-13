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Как подать заявку на голосование на выборах не по прописке после 13 марта

, ИА "Амител"
Россияне имеют право написать заявление на голосование по месту пребывания до 17 марта

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru


Заявление на голосование по месту нахождения можно подать до 14:00 часов субботы, 17 марта. Рассказываем, как это сделать.

1
Что значит голосование по месту пребывания?
В 2018 году на выборах президента россияне получили возможность голосовать там, где удобно. Нет, это не открепительные заявления, как было раньше. Это возможность написать заявление заранее, чтобы проголосовать не по месту прописки, а по месту пребывания. Даже в другом городе, даже в другой стране.
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По данным на 12 марта 2018 года в Алтайском крае такие заявления написали свыше 44 тысяч человек.
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2
Каков крайний срок подачи заявления?
Такие заявления начали принимать с 31 января. До 12 марта включительно это можно было сделать четырьмя способами (через Территориальную комиссию, через участковую комиссию, через портал Госуслуг или через любой МФЦ).
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НО с 13 марта по 14:00 часов 17 марта это можно сделать только в своей, по прописке, участковой избирательной комиссии (время работы УИКов уточняйте отдельно).
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3
Что надо сделать?
Надо лично с паспортом прийти на свой УИК (по прописке). Там вам дадут заполнить специальное заявление с защитной пронумерованной маркой. Вы его заполняете и вам дают его на руки. Для сохранности даже в конверт упакуют.
Когда вы в день выборов придете на новый участок, надо будет обязательно отдать комиссии это заявление и предъявить паспорт.
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4
Как найти свой УИК?
На сайте Центральной избирательной комиссии РФ или на сайте Алтайской краевой избирательной комиссии. Там есть раздел "Найди свой избирательный участок". Либо обратиться на телефон горячей линии Избирательной комиссии Алтайского края: 8(3852) 36-30-62.
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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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