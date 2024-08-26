Барнаульцы смогут пройти бесплатные медосмотры в конце августа
Обследования будут проводить в трех торговых центрах
26 августа 2024, 12:15, ИА Амител
Врач / Источник фото: unsplash.com
На этой неделе жители Барнаула смогут бесплатно пройти выездное медобследование, сообщили в администрации города.
Акция "Прогулка с доктором" краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики запланирована:
- на 26 и 27 августа в ТРЦ "Заря", ул. Власихинская, 166, с 10:00 до 15:00;
- 27, 28 и 29 августа в ТЦ "Новый рынок", ул. Пионеров, 13, с 10:00 до 15:00;
- 28, 29 и 30 августа в ТЦ "Сельхозрынок", ул. Северо-Западная, 6, с 10:00 до 15:00.
Горожане смогут проверить работу сердца, мышечную силу рук, давление, узнать индекс массы тела, уровень угарного газа в легких, а также глюкозы и холестерина в крови. Обратившихся проконсультирует врач-терапевт.
Для прохождения обследования понадобится паспорт, полис, СНИЛС.
12:29:09 26-08-2024
бесплатные медосмотры -- а полис в поликлиниках действует?
14:49:22 26-08-2024
а время приема опять специально только для пенсов?
17:32:49 26-08-2024
Гость (14:49:22 26-08-2024) а время приема опять специально только для пенсов?... позвоните в поликлинику по месту жительства или прописки или регистрации и вам предложат операторы время, обоюдоудобное. вы узнавайте, прежде чем ныть.
17:28:41 26-08-2024
Гость (12:29:09 26-08-2024) бесплатные медосмотры -- а полис в поликлиниках действует?... в поликлинике вы имеете право пройти бесплатную (!) Диспансеризацию полную, особенно если болели КОВИД-19