Барнаульцы смогут пройти бесплатные медосмотры в конце августа

Обследования будут проводить в трех торговых центрах

26 августа 2024, 12:15, ИА Амител

Врач / Источник фото: unsplash.com

На этой неделе жители Барнаула смогут бесплатно пройти выездное медобследование, сообщили в администрации города.

Акция "Прогулка с доктором" краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики запланирована:

на 26 и 27 августа в ТРЦ "Заря", ул. Власихинская, 166, с 10:00 до 15:00;

27, 28 и 29 августа в ТЦ "Новый рынок", ул. Пионеров, 13, с 10:00 до 15:00;

28, 29 и 30 августа в ТЦ "Сельхозрынок", ул. Северо-Западная, 6, с 10:00 до 15:00.

Горожане смогут проверить работу сердца, мышечную силу рук, давление, узнать индекс массы тела, уровень угарного газа в легких, а также глюкозы и холестерина в крови. Обратившихся проконсультирует врач-терапевт.

Для прохождения обследования понадобится паспорт, полис, СНИЛС.