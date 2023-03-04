111 случаев заражения ковидом выявили за сутки в Алтайском крае

Госпитализированы 12 человек

04 марта 2023, 16:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за сутки выявили 111 случаев заражения коронавирусом, госпитализированы 12 человек, свидетельствуют данные сайта "Стопкоронавирус.рф".

Выздоровели в регионе ещё 67 пациентов.

В целом по стране на сегодня зарегистрировали 14 049 новых заболевших и 39 смертей.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что число смертей от COVID-19 в мире за месяц снизилось на 66%, заболеваемость упала на 76%.