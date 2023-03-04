НОВОСТИЗдоровье

111 случаев заражения ковидом выявили за сутки в Алтайском крае

Госпитализированы 12 человек

04 марта 2023, 16:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за сутки выявили 111 случаев заражения коронавирусом, госпитализированы 12 человек, свидетельствуют данные сайта "Стопкоронавирус.рф".

Выздоровели в регионе ещё 67 пациентов.

В целом по стране на сегодня зарегистрировали 14 049 новых заболевших и 39 смертей.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что число смертей от COVID-19 в мире за месяц снизилось на 66%, заболеваемость упала на 76%.

Читайте также в сюжете: Пандемия коронавируса

Комментарии 3

  • болеют болезнью, которую придумали жулики типа билла гейтса
    04 марта, Гость   Ответить
  • Гость, не надоело эту мантру талдычить?
    04 марта, Гость   Ответить
  • Так вакцины в поликлиниках нет. В третьей, например. Привиться нельзя.....
    05 марта, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров