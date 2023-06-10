Выпускница рассказала, как сдать ЕГЭ по литературе на 100 баллов

Можно обойтись без репетитора

10 июня 2023, 22:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Выпускница лицея № 6 в Бердске Ксения Шарова сдала ЕГЭ по литературе на 100 баллов. В беседе с "КП-Новосибирск" она рассказала, как получить за экзамен высший балл.

Во-первых, отличница рекомендует начать подготовку заранее – минимум за девять месяцев. Во-вторых, советует записаться на онлайн-курс – это поможет хорошо подтянуть знания, а также с посторонней помощью потренироваться в сочинениях и пробных ЕГЭ.

Кроме того, очень полезно заучивать цитаты. "Это покажет проверяющему, что вы хорошо разбираетесь в произведении", – пояснила сибирячка.

В то же время важно не злоупотреблять подготовкой (отдыхать тоже нужно) и соблюдать приметы, если в них верите: чуда, конечно, не произойдет, но поможет морально настроиться на экзамен.