17-летний мотоциклист разбился в Алтайском крае

Подростка госпитализировали

29 апреля 2023, 12:59, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Зональном районе Алтайского края разбился 17-летний мотоциклист, сообщили в Госавтоинспекции региона.

Авария случилась 28 апреля в 22:30 в селе Буланиха. Юноша без шлема и мотоэкипировки ехал на байке Shineray XY150-10B по улице Школьной.

В один момент он не справился с управлением и транспорт опрокинулся.

Пострадавшего подростка госпитализировали в ЦГБ Бийска. Известно, что водительского удостоверения у него не было.

Ранее в Рубцовске таксист чуть не сбил женщину с ребёнком.