17-летний мотоциклист разбился в Алтайском крае
Подростка госпитализировали
29 апреля 2023, 12:59, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Зональном районе Алтайского края разбился 17-летний мотоциклист, сообщили в Госавтоинспекции региона.
Авария случилась 28 апреля в 22:30 в селе Буланиха. Юноша без шлема и мотоэкипировки ехал на байке Shineray XY150-10B по улице Школьной.
В один момент он не справился с управлением и транспорт опрокинулся.
Пострадавшего подростка госпитализировали в ЦГБ Бийска. Известно, что водительского удостоверения у него не было.
Ранее в Рубцовске таксист чуть не сбил женщину с ребёнком.
13:27:10 29-04-2023
Зато был крут
15:35:35 29-04-2023
Самоликвидировался.
19:01:16 29-04-2023
этот парень был из тех?