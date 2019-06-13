Министр энергетики Александр Новак после переговоров с зампредседателя Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем заявил, что Россия предложила Украине мировое соглашение по арбитражным разбирательствам с Газпромом, передает ТАСС .
"С российской стороны, со стороны Газпрома предложено украинским партнерам рассмотреть возможность подписания мирового соглашения", — сказал Новак.
Новак назвал разрешение судебных споров Газпрома и "Нафтогаза" одним из важнейших моментов для достижения общих договоренностей России и Украины по газу.
"Нафтогаз" осенью 2018 года подал ходатайство в Нидерландах о признании и приведении в исполнение арбитражного решения по делу о транзите. Слушания по делу запланированы на декабрь 2019 года.
В декабре 2017 года и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам Газпрома и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую компанию выплатить украинской 2,56 млрд долларов. Украина начала пытаться принудительно взыскать эти средства. Основные слушания по апелляции Газпрома начнутся в Швеции в октябре 2019 года.
Накануне Новак заявил, что Россия может возобновить поставки газа на Украину по цене ниже на 25%.
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