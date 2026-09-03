Модернизация в долг. Директор завода рассказал о сложностях обновления оборудования

Руководитель Новоалтайского завода энергетического оборудования Алексей Карелин считает, что малым производствам нужны доступные программы для покупки современных станков

03 сентября 2026, 11:46, ИА Амител

Алексей Карелин / Фото из архива героя публикации

В борьбе за рынок сбыта промышленным предприятиям приходится повышать производительность и качество продукции, а значит — менять оборудование. Но для небольшого завода модернизация может обойтись в десятки миллионов рублей, а лизинг современных станков при высоких ставках серьезно увеличивает конечную стоимость покупки. Герой материала в рамках спецпроекта amic.ru "Жить по-новому", генеральный директор ООО "Научно-производственное объединение "Новоалтайский завод энергетического оборудования" Алексей Карелин рассказал, почему без обновления станочного парка промышленности сложно развиваться и какая поддержка могла бы изменить ситуацию.

В четыре раза больше деталей за смену

Большое количество оборудования на российских предприятиях работает десятилетиями. Новоалтайский завод постепенно меняет старые станки: несколько лет назад компания приобрела в лизинг лазерный комплекс, обрабатывающий центр с ЧПУ и токарное оборудование. Однако полностью модернизировать производство пока не получается.

По оценке Алексея Карелина, сегодня на полное обновление станочного парка предприятию потребовалось бы около 80 млн рублей. При этом разница в производительности между старой и современной техникой огромная. На заводе сравнили обработку одной и той же детали: обычному токарному станку требуется около 25 минут, а современному обрабатывающему центру — примерно три с половиной минуты. За восьмичасовую смену это около 32 деталей против 148.

"Обновлять парк однозначно надо, потому что он устарел. Так повышается не только производительность, но и качество: если оборудование правильно запрограммировано, станок не ошибается", — говорит Карелин.

Алексей Карелин (справа) / Фото из архива героя публикации

Станок за четыре миллиона превращается в восемь

Главным препятствием для небольших производств промышленник называет стоимость заемных денег. По его словам, предприятие сталкивалось с предложениями по лизингу оборудования примерно под 34% годовых.

При такой ставке станок стоимостью около 4 млн рублей за три года может фактически обойтись предприятию почти в 8 млн. Такая переплата забирает значительную часть прибыли, которую компания могла бы направить на дальнейшее развитие.

Государственные программы поддержки существуют, однако получить их конкретному производству не всегда просто.

Поддержка должна помогать покупать станки

Одним из решений директор завода считает отдельные программы льготного кредитования или лизинга именно для производственного оборудования. Речь, подчеркивает он, идет не об автомобилях или других расходах бизнеса, а о станках, сварочных комплексах, лазерной обработке и другой технике, которая непосредственно увеличивает выпуск продукции.

"Нужна поддержка именно производственникам. Пусть это будут возвратные деньги, но с минимальной ставкой. Иначе обновлять оборудование небольшим предприятиям очень тяжело", — говорит руководитель завода.

Собеседник вспоминает опыт предприятия в Казани, где действовала программа компенсации значительной части стоимости нового оборудования. По его мнению, подобные механизмы позволяют компании не выводить сразу крупную сумму из оборота, а направлять деньги одновременно и на производство, и на модернизацию.

Машиностроение должно оставаться на Алтае

Для промышленника вопрос модернизации связан не только с экономикой конкретного завода. Он считает важным сохранять и развивать машиностроение в Алтайском крае — отрасль, которая исторически занимала заметное место в промышленности региона.

"Машиностроение нужно возрождать. Пока есть специалисты старой школы, у которых можно перенять знания, есть предприятия, институты и возможности для развития", — говорит Карелин.

Для него "жить по-новому" в промышленности — не ждать, пока старое оборудование окончательно выработает ресурс, а вкладываться в технологии и производительность. Но чтобы этот подход стал доступен не только крупным предприятиям, модернизация должна перестать быть финансовым испытанием для малого производства.