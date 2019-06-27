С 1 сентября в Ставропольском крае, Новосибирской, Пензенской, Саратовской, Тульской и Ярославской областях, а также республиках Коми и Татарстан стартует пилотная программа "Культурные нормативы школьников", сообщает ТАСС.
В Минкультуры разъяснили, с чем будут знакомить учеников и по каким критериям отбирались произведения для ознакомления.
Всего предусмотрено семь направлений: архитектура, изобразительное искусство, кинематограф, литература, музыка, народная культура и театр.
По каждому из них для учеников школ составлен рекомендуемый список произведений, с которыми нужно ознакомиться в первую очередь.
Они отбирались по следующим критериям: культурная и историческая значимость, а также отражение общечеловеческих, общенациональных, гражданско-патриотических и эстетических ценностей.
Дополнительным плюсиком становилось и пересечение с той или иной образовательной дисциплиной.
Перечни, после того как они получат положительную экспертную оценку, направят в образовательные учреждения.
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