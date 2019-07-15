Изначально, как отмечается, детская площадка планировалась на два указанных объекта / Фото: vk.com/barneos22

Между жильцами новостроек в Барнауле ведется борьба за обладание детской площадкой, пишет "Алтайский портал недвижимости" со ссылкой на интернет-сообщество "Барнаул 22".

У дома по адресу ул. Анатолия, 35а отобрали детскую площадку собственники соседнего многоквартирного дома на ул. Никитина, 40.

Изначально, как отмечается, детская площадка планировалась на два указанных объекта. Однако собственники дома №40 решили забрать всю территорию для детского досуга. В результате они построили забор по всему периметру и поставили домофон, не предоставляя ключи для соседей и полностью ограничив им доступ.

Теперь детям остается играть только на центральной дороге улицы Анатолия, так как подъезды дома 35а выходят сразу на проезжую часть. Собственно, домовой территории, там также, соответственно, не осталось. Соседние новые дома тоже полностью огорожены заборами.

В мае сообщалось, что в Бийске хотят снести детскую площадку ради автозаправки. Собственно, такой "подарок" 28 декабря 2018 года преподнесла жителям микрорайона бийская городская администрация.