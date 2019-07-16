Городской суд Бийска оштрафовал на 30 тысяч рублей местную жительницу, которую поймали пьяной за рулем, сообщили Amic.ru в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Инцидент случился 24 июня в районе Зеленого клина. Экипаж ДПС во время патрулирования получил сообщение о девушке за рулем движущегося по берегу реки Бии автомобиля Mitsubishi Outlander.

Сотрудники ГИБДД прибыли на место и остановили подозрительную иномарку. В ответ на требование проследовать в патрульную машину 27-летняя горожанка ответила нецензурной бранью.

Проходить медосвидетельствование на наличие алкоголя в крови она отказалась. Документов на транспортное средство у нее не было.

Во время разбирательства выяснилось, что задержанная угнала автомобиль. В отношении нее возбудили уголовное дело. По нему вердикт будет вынесен позднее.