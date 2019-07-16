Городской суд Бийска оштрафовал на 30 тысяч рублей местную жительницу, которую поймали пьяной за рулем, сообщили Amic.ru в ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Инцидент случился 24 июня в районе Зеленого клина. Экипаж ДПС во время патрулирования получил сообщение о девушке за рулем движущегося по берегу реки Бии автомобиля Mitsubishi Outlander.
Сотрудники ГИБДД прибыли на место и остановили подозрительную иномарку. В ответ на требование проследовать в патрульную машину 27-летняя горожанка ответила нецензурной бранью.
Проходить медосвидетельствование на наличие алкоголя в крови она отказалась. Документов на транспортное средство у нее не было.
Во время разбирательства выяснилось, что задержанная угнала автомобиль. В отношении нее возбудили уголовное дело. По нему вердикт будет вынесен позднее.
Комментарии
Пьяная бийчанка без прав угнала машину и обматерила полицейских
Нарушительницу оштрафовали на 30 тысяч рублей
Это за езду в пьяном виде, а обматерила получается бесплатно
Ну она же пьяная ей уже можно. И наказать надо за что то одно. Мотайте на ус
А в законе на ус намотано, что наказывают за все, но выбирается максимальное наказание. Значит материть полицейского дешевле 30 тысяч, многие узнав это намотают на ус. Если уж 30-ка не пугает пьяными ездить, то пьяными материть полицейских за 15-ку будут точно
Получается всех, кого поймали пьяными за рулем, могут спокойно материть полицейских, потому что за это уже наказания не будет
штраф 30.000.... штраф должен быть 100.000 !!!