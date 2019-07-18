Сенатор Белоусов решил перейти лужу после дождя в Барнауле / Фото: Вячеслав Кондаков ИА "Амител"

Сенатору от Алтайского края Сергею Белоусову в четверг вечером, 18 июля, пришлось преодолевать улицу Мерзликина, которая после дождя превратилась в небольшую и неглубокую, но опасную речку.

Сенатор решил не терять время зря и быстро преодолел скопление жидкости после дождя: понадобился один прыжок и несколько шагов.

Барнаульцы в основном обходили водную преграду по тротуару — дольше, но безопаснее. Некоторым приходилось лезть по забору. Другие использовали принесенную течением доску, чтобы перебраться на другую сторону улицы.