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Детская спортивная гимнастика – один из базовых видов спорта, который позволяет сформировать у детей сильный мышечный корсет и красивую осанку.

Спортивная школа Олимпийского резерва по спортивной гимнастике Хорохордина С.Г. с началом учебного года открывает набор мальчиков и девочек в возрасте 5-6 лет.

Первое время ребенок выполняет упражнения, направленные на общую физическую подготовку, на развитие гибкости, силы, выносливости, формирующие скоординированность движений. Также дети занимаются растяжкой. Это является подготовительной стадией к более специальным и трудным элементам для спортивной гимнастики.

Соревнования по общей физической подготовке начинают проходить с первого года обучения.

Спортивная гимнастика – это отличная база и подготовка, которая будет полезна в дальнейшем также и в любом другом виде спорта.

Подробности о правилах набора и контакты школы можно найти на сайте gym22.ru.