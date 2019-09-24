"Какой-то политический инцест". В Барнауле обсудили возвращение выборов мэра города

Дискуссию решила организовать фракция "Справедливая Россия" в краевом Заксобрании, которая вместе с ЛДПР и КПРФ выносит на ближайшую сессию 26 сентября поправки в закон, позволяющие проводить всенародные выборы главы города. Эсэры провели круглый стол 23 сентября. "Единая Россия", а также краевые и барнаульские власти его проигнорировали.

К политикам присоединились общественники, в числе которых Константин Емешин и Виктор Рау, представители вузов, местное самоуправление представлял глава Сибирского сельсовета Олег Боронин. Участники назвали ключевые доводы, почему, на их взгляд, нужно возвращать выборы, но некоторые оказались спорными.

1. Баварин как эталон

В выступлении почти каждого примерно из десятка спикеров прозвучала фамилия первого мэра Барнаула Владимира Баварина. Суть сводилась к тому, что его пример показывает, насколько хорошо всенародно избранный глава города может и хозяйством управлять, и пользоваться при этом большим уважением горожан.

По версии оппозиции, последователи Баварина – уже назначенные, а не избранные – показывали куда худшие результаты с точки зрения управления и тем более популярности у народа.

"В то время коллапса, который происходил везде, Владимир Николаевич смог сохранить город. Барнаул на общем фоне смотрелся гораздо лучше, чем многие другие такие города", – сказал лидер фракции "Справедливая Россия" в АКЗС Александр Молотов. Он считает, что если бы сейчас Баварин был у власти и имел сегодняшние возможности федерального финансирования, то Барнаул был бы "столицей мира".

Однако доцент кафедры региональной экономики и управления АлтГУ Валентина Лякишева обратила внимание, что Владимир Баварин первый раз возглавил исполнительную власть в Барнауле в 1986 году, тогда такое решение приняли депутаты горсовета. А в 1991 году его и вовсе назначил главой администрации Борис Ельцин. И только в 1996 году Баварина впервые избрали всенародно.

Кроме того, Баварин "вырос" из совсем другой среды, прошел совершенно иную управленческую школу, в том числе с точки зрения отношения к людям, добавила Наталья Ломова, доцент кафедры государственного и муниципального управления алтайского филиала РАНХиГС. Он же сказала, что нужно учитывать и фактор самой личности.

Кроме того, федеральное и региональное законодательство, в том числе о местном самоуправлении, со времен Баварина изменилось радикально, не говоря уже о принципах построения властной вертикали.

2. Назначение работает на сохранение власти, а не на благо народа

"Это какой-то, извините, политический инцест: сами себя любим, сами себя назначаем", – сказала Оксана Молодых, лидер фракции эсэров в Барнаульской гордуме. По ее мнению, пока работает эта система, никакой инициативный, порядочный человек со стороны и не будет стремиться занять пост мэра.

Как сказал Amic.ru Александр Молотов, система действующей власти не допускает новых лиц, а своя скамейка запасных совсем небольшая.

3. Запрос на выборы есть у населения

По словам лидера фракции "Справедливая Россия" в АКЗС Александра Молотова, партия собрала около тысячи подписей в поддержку всенародных выборов. Опросы на разных интернет-площадках и вовсе, по его словам, показывают 90%-ную поддержку инициативы.

Он откровенно высмеял заявления единороссов, в том числе спикера Барнаульской гордумы Галины Буевич, что через депутатов таких запросов от людей не поступало.

"Это как в детстве с бабайкой. Мы маленькие закрывали глаза – и как будто нет бабайки. Так и здесь: они закрывают глаза – и как будто нет запросов", – заявил Александр Молотов.

Он уверен, что с самого начала жители были против отмены выборов и введения назначаемости мэров. Но власти навязали эту систему.

4. Избранные мэры – популисты в хорошем смысле

По словам Молотова, одним из доводов, которые приводили власти, когда отменяли всенародные выборы, было утверждение, что избранные главы – популисты.

"Я полистал, посмотрел – больше всего обещаний дал народу, по-моему, назначенец Савинцев. Я помню предвыборную программу 2012 года. Где она сейчас? И что считать популизмом? Это слово происходит от латинского populus – народ. Это политика, которая апеллирует к широким массам. А поскольку местное самоуправление – уровень власти, наиболее приближенный к населению, глава должен быть в хорошем смысле популистом", – заявил Молотов.

Услышать обратную точку зрения не удалось. Однако в этот же день утром, напомним, Галина Буевич сообщила, что "у барнаульцев, у большинства общественности, нет запроса на процедуры избрания, а есть запрос на избрание очень ответственного, профессионального главы города".

Ранее и глава комитета АКЗС по местному самоуправлению Борис Трофимов также поддержал действующий порядок.

Шансы, что законодательную инициативу оппозиционных фракций поддержат, сейчас оцениваются как невысокие. Не факт, что инициативу удастся довести до логического завершения, но это возможно в будущем, сообщила глава реготделения ЛДПР Евгения Боровикова.