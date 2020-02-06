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Было девять, стало... Кого не допустили на "выборы" мэра Барнаула

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Конкурсная комиссия заслушала программы всех кандидатов
Иллюстрация: amic.ru. Фото: Екатерина Смолихина и Александра Черданцева / amic.ru, с сайта biwork.ru

Иллюстрация: amic.ru. Фото: Екатерина Смолихина и Александра Черданцева / amic.ru, с сайта biwork.ru

Комиссия по проведению конкурса по назначению главы Барнаула допустила до следующего этапа всех девятерых заявившихся кандидатов. Об этом порталу amic.ru сообщил секретарь комиссии, депутат гордумы Сергей Струченко. Заседание закончилось только что.

Итак, комиссия пропустила в следующий этап:

  1. Вячеслава Франка (54 года), исполняющего обязанности мэра.
  2. Алексея Скосырского (53 года), индивидуального предпринимателя, депутата Барнаульской городской Думы от ЛДПР.
  3. Елену Хрусталёву (59 лет), депутата Барнаульской городской Думы от КПРФ, профессора кафедры хирургической стоматологии, челюстно-лицевой хирургии и оториноларингологии Алтайского медуниверситета.
  4. Сергея Шумова (59 лет), бизнесмена.
  5. Андрея Крылова (53 года), бизнесмена.
  6. Алексея Шипунова (34 года), безработного.
  7. Владимира Барсукова (65 лет), пенсионера и бизнесмена.
  8. Артема Зерова (29 лет), члена Общественной палаты Алтайского края.
  9. Василия Часовских (72 года), пенсионера.

В комиссию входят 10 человек: глава гордумы Галина Буевич, депутаты БГД Сергей Струченко, Андрей Солодилов, Иван Огнев, Валерий Касплер, министр транспорта Александр Дементьев, зампред правительства Александр Климин, депутат краевого парламента, гендиректор компании "СПТК" Альберт Лунев, начальник департамента администрации губернатора и правительства по вопросам внутренней политики Юрий Проскурин, замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Игорь Спивак.

В следующую пятницу, 14 февраля, пройдет заседание городской Думы. Оставшиеся кандидаты представят свои программы перед депутатами. После этого 40 народных избранников будут голосовать. Кто наберет больше, тот и станет главой города.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

6.02.2020 15:32
- гость -

Девять негритят.

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