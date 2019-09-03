Не нужны Барнаулу выборы мэра. Депутат АКЗС выступил против народного голосования

Главу Барнаула должны выбирать не жители, а депутаты. Так сейчас прописано в законе, так и должно оставаться. Об этом сказал глава комитета по местному самоуправлению алтайского парламента Борис Трофимов во время онлайн-конференции на сайте АКЗС.

"Полагаю, что существующий способ избрания главы позволяет предъявлять довольно серьезные требования к уровню профессионального образования, профессиональным знаниям и навыкам кандидатов на должность главы. А вот при избрании главы на муниципальных выборах, такие требования к кандидатам закон предъявлять запрещает", — сказал он.

Существующий способ — это конкурс с участием нескольких кандидатов. Подходящие по требованиям предстают перед депутатами БГД. Побеждает тот, за кого проголосовало большинство.

Напомним, выборы мэра отменили в Барнауле в 2010 году. С инициативой их вернуть неоднократно выступали разные политические силы. Сейчас тему педалирует партия "Справедливая Россия". Её депутаты намерены внести поправки в закон на рассмотрение АКЗС. Оппозиция поддерживает, но у "Единой России", которую представляет и Борис Трофимов, в парламенте большинство. Не захотят они — выборы вернуть не удастся. А они, судя по словам Трофимов, не захотят.

"У нас в АКЗС девять депутатов избраны по одномандатным округам, образованным на территории города, которые регулярно общаются со своими избирателями, и они вопросов об изменении процедуры избрания главы города перед своими депутатами не ставят. Поэтому пока целесообразности что-либо менять мы не видим", — добавил Трофимов.

Он подчеркнул, что действующий способ избрания главы прописан в краевом законе и "в полной мере соответствует нормам федерального законодательства, позиции Конституционного Суда России по вопросу избрания глав муниципалитетов".