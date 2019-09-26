Очень горячо: краевые депутаты "сцепились" из-за вопроса о возвращении выборов мэра

Депутаты краевого Заксобрания на сессии 26 сентября почти перешли на личности и взаимно обвиняли друг друга при обсуждении законопроекта о возвращении всенародных выборов мэра Барнаула.

С законодательной инициативой вышла фракция "Справедливая Россия". Эсэры считают, что закон должен предусматривать не только назначение мэра Барнаула, но и его всенародные выборы, а выбор должны делать депутаты гордумы.

Справедливороссов поддержали, напомним, фракции КПРФ и ЛДПР. Свои доводы представители оппозиционных партий высказали на круглом столе, который прошел 23 сентября.

На сессии же свое мнение выразили и депутаты от "Единой России". "Градус" задал Александр Траутвейн.

"Что смешного?!"

"К нам что, Барнаульская гордума обращалась с этим вопросом? Нет. Может быть, крупные общественные организации? Нет. ТОС тоже не обращались. К нам обратились некоторые депутаты гордумы через электронную почту. У меня еще вопрос: а что с финансовым обеспечением? Сколько выборы будут стоить?" – начал перечислять Траутвейн.

Он заявил, что уверен: если выйти на улицы Барнаула и спросить людей, что им важнее, выборы мэра или решение социальных, транспортных и других проблем, то выборы окажутся во втором десятке приоритетов жителей.

В этот момент со стороны оппозиционных фракций начали раздаваться ироничные усмешки и возражения. Траутвейн возмутился: "Что смешного, Мария Николаевна? (Обращаясь к Марии Прусаковой, лидеру фракции КПРФ, – прим. ред.) Вас же не прерывают, когда вы выступаете".

И еще больше напустился на разработчиков законопроекта: "Это политический пиар, это же понятно. Я вам так скажу: вы не заработаете здесь политических очков. Лучше вложите ваши средства в ремонт детских садиков, сооружений. У вас будет больше очков".

Отдельно он обратился к депутату от ЛДПР Евгении Боровиковой, которая ранее на круглом столе говорила, что единороссы в основном разрезают ленточки. "Вы больше так про своих коллег не говорите, – сказал Траутвейн. – Тут сидят серьезные люди, руководители крупных предприятий, которые каждый день решают вопросы сотен людей. Если мы и разрезаем ленточки, то только если сами за свой счет что-то построили, свои средства вложили".

"Кроме мата, несколько слов"

Эмоциональный спич Траутвейна вызвал горячий отклик у оппозиции. Александр Молотов, глава фракции "Справедливая Россия", ответил ему, что иногда лучше молчать. "Улыбнуло, что мы должны обратиться к единороссовским ТОСам, единороссовским общественным организациями и единороссовской гордуме", – иронизировал он.

Больше всего его возмутило замечание, что эсэры тратят деньги на пиар, а не на реальные дела. "Вы сначала узнайте, сколько мы чего строим, а потом говорите", – горячился он.

Единоросс Сергей Писарев, директор "Барнаульского зоопарка", рассказал, что специально собрал 10-15 своих сотрудников и спросил у них, как бы они отнеслись к возвращению выборов мэра. "Кроме мата, было несколько слов "нет", – сказал Писарев.

Он также рассказал, что годы работы в депутатском корпусе изменили его сознание: "Знаю, что не всегда были простые отношения у Баварина с Суриковым, непростые были и у Колганова, и у Савинцева с губернатором, были сложноватыми у Дугина. Но в целом взаимодействие, которое было выстроено между губернатором и сити-менеджером, говорит, что совместная работа всегда идет во благо".

Ему парировала Вероника Лапина, депутат от КПРФ, которая предположила, что если Писарев вновь соберет тех же 10-15 человек и спросит у них, считают ли они нужным, чтобы их интересы в АКЗС представляли депутаты, то тоже не услышит ничего, кроме матов.

Она не исключила, что пройдет время, и единороссам, возможно, придется защищать те нормы, которые сейчас они критикуют.

"Кто будет нести ответственность?"

Урезонить всех попытался самый опытный депутат АКЗС Александр Лазарев. Он отметил, что пережил уже многих мэров – избранных и назначенных. "Мы можем привести массу примеров, где после назначения был плохой глава, и столько же примеров, где после выборов был плохой глава. В разных регионах, даже в разное время нужны свои решения", – сказал он.

По его мнению, когда главу города назначают всенародно избранные депутаты, это налагает на них ответственность. "А кто будет нести ответственность за выбранного главу? Обезличенная масса? Я сам такой же избиратель".

Он считает, что нужно ставить другой вопрос – повышение ответственности гордумы за того главу, которого они выбирают. "Чтобы не раз в год слушать отчет, а если нужно, каждый квартал или каждую острую ситуацию обсуждать!" – заявил Лазарев.

В результате дискуссии 24 депутата проголосовали за, 40 против. Законопроект, таким образом, отклонен, для его одобрения потребовалось бы 35 голосов.

Как сообщил Amic.ru Александр Молотов, эсэры не остановятся на этом, а будут выходить с аналогичной инициативой в Барнаульской гордуме.