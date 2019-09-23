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Нет запроса. Глава барнаульской думы выступила против возвращения выборов мэра

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Галина Буевич считает, что формат назначения градоначальника депутатами менять не надо
Галина Буевич / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Галина Буевич / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

У барнаульцев нет запроса на возвращение выборов мэра, депутаты эту идею тоже не поддерживают. С таким заявлением выступила председатель гордумы Галина Буевич на коротком брифинге для журналистов в понедельник, 23 сентября.

"Сегодня у барнаульцев, у большинства общественности, нет запроса на процедуры избрания, а есть запрос на избрание очень ответственного, профессионального главы города, который будет понимать стратегию развития города, механизмы жизнеобеспечения, который в своей деятельности будет опираться на интересы и инициативы барнаульцев. Я думаю, сегодня горожан волнует именно это", – сказала Буевич.По ее словам, "большинство депутатов БГД уверены в необходимости избрания глав города по существующему порядку". Существующий порядок – это назначение главы города по конкурсу, решением депутатов БГД. Именно так в свое время был выбран Сергей Дугин (в 2015 и 2017 годах), который ушел в отставку "по собственному" 15 августа 2019 года. Но о каком именно большинстве она говорит? На этот вопрос от портала Amic.ru Буевич ответила: она представляет не позицию всей гордумы, а именно фракции "Единая Россия", в которой сама состоит. Какая разница, спросите вы. В БГД сейчас 39 депутатов, большинство из них – единороссы (30 человек), и по трое от партий "Справедливая Россия", КПРФ и ЛДПР. Но представители всех трех оппозиционных фракций в АКЗС заявляют о необходимости возвращения выборов.

Собственно, первыми с этой идеей выступили справедливороссы. Они предложили прописать в законе возможность проведения всенародных выборов мэра Барнаула (выборы были отменены в 2010 году). Этот вопрос рассмотрят на сессии АКЗС в четверг, 26 сентября. В краевом парламенте у "Единой России" так же большинство, так что вероятность принятия этой инициативы маловероятна.

Судя по всему, комментарий Галины Буевич можно считать и ответом партии в целом. Пока по этому поводу ЕР выступала мало. Только лишь депутат-единоросс, глава комитета по местному самоуправлению Алтайского краевого Заксобрания Борис Трофимов комментировал тему. И заявил он то же самое: запроса на возвращение выборов нет.

Глава БГД подчеркнула, что в самой гордуме никто из депутатов, даже от оппозиции, по этому поводу официально не высказывался. Так и краевые депутаты с такой инициативой в БГД не обращались.

Галина Буевич привела несколько доводов в защиту своего заявления. Во-первых, если оставить действующую систему назначения, то градоначальник появится не позднее февраля 2020 года. Если же вернуть выборы, то на все процедуры нужно около года.

"Мы же понимаем, что даже небольшая организация или предприятие столь длительное время без руководителя может потерять эффективность, что уж говорить о региональном центре", – подчеркнула она.

Во-вторых, выборность не дает уверенности в профессионализме градоначальника. Иными словами, назначаемый депутатами глава города более профессионален, чем тот, который благодаря "харизме и умению говорить" может выиграть выборы.

Но при этом она заверила, что если будет необходимость, депутаты готовы изучить этот вопрос.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

23.09.2019 14:08
- гость -

У барнаульцев нет запроса на возвращение выборов мэра...
А нас никто и не спрашивал про наши запросы.И уже давно.

23.09.2019 14:09
- гость -

Да дайте людям голосовать, хоть какую-то видимость перемен создадите.

23.09.2019 14:09
Гость

Она себя считает умнее всех барнаульцев...Однако .....

23.09.2019 14:15
- гость -

А кто эту девушку избрал - именно мы - барнаульцы!

23.09.2019 14:16
- гость -

Мы посоветовались, и Я решила!)

23.09.2019 14:19
Горожанин

А то эти выберут еще неправильного мэра...

23.09.2019 14:20
гость

В уме-ли ты, Галя из ЕдРа? У каких барнаульцев ты спросила? С простым народом давно общалась? На пенсию тебе пора!

23.09.2019 14:23
- гость -

23.09.2019 14:20
гость Своими комментариями вы отравляете ей жизнь, как вам только не совестно!

23.09.2019 14:24
- гость -

Сами же за единоросов голосовали, а им естественно так удобнее своего человечка ставить.

23.09.2019 14:24
- гость -

А толку от выборов? 20% явка, едросы и так протолкнут своего. Только лишние средства тратить, и учителей лишний раз заставлять вбрасывать

23.09.2019 14:25
гость

У барнаульцев нет запроса на возвращение выборов мэра,...
Так надо всем барнаульцам отправить запрос заказным письмом. И все.

23.09.2019 14:45
- гость -


23.09.2019 14:25
гость

Барнаульцы на "выборы" то не ходят, а кто идет за ЕР голосуют - а здесь сорганизуются и за СВОИ кровные отправят письма, заказные!!!

23.09.2019 14:45
Барнвулец

Уважаемые, ораторы от глагола "орать"! Хоть один - назовите место расположения вашей избирательной комиссии,,,

23.09.2019 15:11
барнаулец

Чиновнице такого ранга не к лицу кидаться такими голословными утверждениями про отсутствие запроса, она проводила специальные исследования?

23.09.2019 15:21
- гость -

и учителей лишний раз заставлять вбрасывать

зачэм вбрасывть если можно досрочно проголосовать...

23.09.2019 16:02
- гость -

Абсолютно правильно, нечего давать всевозможным белоленточным либерастам и сетевым хомякам лишние поводы для "фестивалей". Всё равно очередную собчак или соболь-яшина не выберем, а орать будут в очередной раз про "купленные выборы".

23.09.2019 16:16
для 16-02

23.09.2019 16:02
- гость -
Абсолютно правильно, нечего давать всевозможным белоленточным либерастам и сетевым хомякам лишние поводы для "фестивалей". Всё равно очередную собчак или соболь-яшина не выберем,
------------
А вы рассматриваете только кандидатуры Собчак, Соболь и Яшина на пост мэра Барнаула?
Однако, у вас запросы!

23.09.2019 16:20
- гость -

ну неужели

23.09.2019 16:23
- гость -

Буевич вещает о сложной ситуации, связанной с отсутствием мэра в городе.
Позвольте, а благодаря кому это случилось? Депутаты назначили на должность человека, который не справился, сбежал. То есть именно депутаты своим неразумным выбором обезглавили Барнаул.
Разумеется, в такой ситуации горожане должны сами определить достойного мэра путем прямого голосования.

23.09.2019 16:26
- гость -

23.09.2019 16:23
- гость -
Люто плюсую!!!!!

23.09.2019 16:28
- гость -

Депутаты тутапеды против. Давайте еще петюню и юрка спросим, фризина и еремеева, их мнение так важно для нас, или того едроса, что хвалился что жахнули они всех на выборах, на которые никто не ходил.

23.09.2019 16:30
- гость -

/23.09.2019 14:45
Барнвулец
Уважаемые, ораторы от глагола "орать"! /

Барнвулец(такой ник придумал себе комментатор 14-45, ничего личного), ты к кому обращаешься "ораторы от глагола "орать"?
В начальной школе работаешь, профессиональная деформация?

23.09.2019 16:31
- гость -

23.09.2019 16:26
- гость -
У вас нет соответствующего образования для того что бы выбирать, а проще говоря вы глупы. Поэтому выбор должны делать те, кто сведущ в этих вопросах, например депутаты, ЕР их большинство.

23.09.2019 16:33
- гость -

Правильно.

23.09.2019 16:37
- гость -

Кулёк-самый неуважаемый вуз в городе. Соответственно, его ректор тоже.

23.09.2019 16:41
Ха-ха-ха!

«Длительная процедура непозволительна»! Барнаул 1,5 месяца живет без Дугина, но никто не заметил его отсутствия. Что был Сергей Иванович, что нет.

23.09.2019 16:46
- гость -

Президента и губернатора у барнаульцев ума хватает выбирать, а мэра - не-еет!
С другой стороны, если Буевич избрали в гордуму -то действительно,
есть повод задуматься об адекватности горожан.

23.09.2019 17:03
- гость -

Бабушка старенькая не ведает что несёт

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