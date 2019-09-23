Нет запроса. Глава барнаульской думы выступила против возвращения выборов мэра

У барнаульцев нет запроса на возвращение выборов мэра, депутаты эту идею тоже не поддерживают. С таким заявлением выступила председатель гордумы Галина Буевич на коротком брифинге для журналистов в понедельник, 23 сентября.

"Сегодня у барнаульцев, у большинства общественности, нет запроса на процедуры избрания, а есть запрос на избрание очень ответственного, профессионального главы города, который будет понимать стратегию развития города, механизмы жизнеобеспечения, который в своей деятельности будет опираться на интересы и инициативы барнаульцев. Я думаю, сегодня горожан волнует именно это", – сказала Буевич.По ее словам, "большинство депутатов БГД уверены в необходимости избрания глав города по существующему порядку". Существующий порядок – это назначение главы города по конкурсу, решением депутатов БГД. Именно так в свое время был выбран Сергей Дугин (в 2015 и 2017 годах), который ушел в отставку "по собственному" 15 августа 2019 года. Но о каком именно большинстве она говорит? На этот вопрос от портала Amic.ru Буевич ответила: она представляет не позицию всей гордумы, а именно фракции "Единая Россия", в которой сама состоит. Какая разница, спросите вы. В БГД сейчас 39 депутатов, большинство из них – единороссы (30 человек), и по трое от партий "Справедливая Россия", КПРФ и ЛДПР. Но представители всех трех оппозиционных фракций в АКЗС заявляют о необходимости возвращения выборов.

Собственно, первыми с этой идеей выступили справедливороссы. Они предложили прописать в законе возможность проведения всенародных выборов мэра Барнаула (выборы были отменены в 2010 году). Этот вопрос рассмотрят на сессии АКЗС в четверг, 26 сентября. В краевом парламенте у "Единой России" так же большинство, так что вероятность принятия этой инициативы маловероятна.

Судя по всему, комментарий Галины Буевич можно считать и ответом партии в целом. Пока по этому поводу ЕР выступала мало. Только лишь депутат-единоросс, глава комитета по местному самоуправлению Алтайского краевого Заксобрания Борис Трофимов комментировал тему. И заявил он то же самое: запроса на возвращение выборов нет.

Глава БГД подчеркнула, что в самой гордуме никто из депутатов, даже от оппозиции, по этому поводу официально не высказывался. Так и краевые депутаты с такой инициативой в БГД не обращались.

Галина Буевич привела несколько доводов в защиту своего заявления. Во-первых, если оставить действующую систему назначения, то градоначальник появится не позднее февраля 2020 года. Если же вернуть выборы, то на все процедуры нужно около года.

"Мы же понимаем, что даже небольшая организация или предприятие столь длительное время без руководителя может потерять эффективность, что уж говорить о региональном центре", – подчеркнула она.

Во-вторых, выборность не дает уверенности в профессионализме градоначальника. Иными словами, назначаемый депутатами глава города более профессионален, чем тот, который благодаря "харизме и умению говорить" может выиграть выборы.

Но при этом она заверила, что если будет необходимость, депутаты готовы изучить этот вопрос.