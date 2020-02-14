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Реформа мэрии и сохранение парков. Чем Франк будет заниматься на посту главы Барнаула

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Вячеслав Франк избран на этот пост на пять лет
Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Новый глава Барнаула Вячеслав Франк, избранный на этот пост в пятницу, 14 февраля, заявил, что будет сохранять парки и зеленые зоны, спрашивать мнение горожан по важным вопросам, а также намерен переформатировать работу администрации. Об этом он рассказал на пресс-подходе и во время выступления перед депутатами. Портал amic.ru собрал его заявления тезисно. Но их было не много, все планы работы он обещал раскрыть перед журналистами на ближайшей пресс-конференции.

"Задач много, но мне их не начинать выполнять, а продолжать (Франк работал в должности и.о. главы администрации последние полгода, – прим. ред.). Последние полгода, когда вы доверили мне управление городским хозяйством, были непростыми. Есть над чем работать. Муниципальной власти нельзя засиживаться в кабинетах, необходимо быть с людьми, обсуждать с ними важные вопросы. Мы создадим площадку для общения, делая нашу работу прозрачной", – сказал чиновник.

Итак, что предлагает сделать Вячеслав Франк:

  • Изменение структуры администрации. "Мы будем пробовать ее менять, это процесс не быстрый. Новые люди могут быть, но сначала нужно прописать должностные обязанности, а потом уже подбирать людей. Это ошибка, когда под фигуру делается должность", – сказал Франк, не называя подробностей. Но намекнул, что в планах перераспределение функционала, изменение состава комитетов. Обещал в этом вопросе посоветоваться с депутатами.
  • Доступная среда и развитие города. В плане застройки он назвал перспективным Поток, в пригороде – агломерацию. "Где бы ни жил человек: в центре или пригороде, мы обязаны его слышать и решать волнующие его проблемы. Надо разработать план повышения уровня жизни в пригороде: инфраструктура, ремонт сельских дорог, транспортная доступность, чистая вода", – отметил он.
  • Модернизация горэлектротранспорта. Деталей мало, но речь о программе Внешэкономбанка, который дает некоторым городам большие деньги на обновление трамваем и троллейбусов.
  • Зеленые зоны. "Необходимо пересмотреть подход к озеленению города. Мы должны сохранять скверы и парки, создавать зеленые зоны. И эти вопросы будем решать с учетом мнения и потребностей барнаульцев", – сказал Франк.
  • Расчистка города от снега. "Сейчас мы разрабатываем новую систему уборки снега, она уже на стадии завершения. Это будет новая схема, новые подходы, дополнительные деньги, покупка техники".
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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

14.02.2020 13:04
Норм

Нормальные направления. Надо работать!

14.02.2020 13:19
- гость -

Со снегом я так понимаю новую систему в мае введут, когда снег сам растает

14.02.2020 13:31
гость

Интересный вы такой, они должны приказать снегу не падать? вы в Сибири живите, ку-ку

14.02.2020 13:35
Митенька ржевский

Фотка классная! Сразу вспоминается старый анекдот:
- Гоги, ты зачэм убил мой петух?
- Вано, а зачэм твой петух посмотрел мой собака кот тааак?

14.02.2020 14:13
- гость -

Но намекнул, что в планах перераспределение функционала, изменение состава комитетов. Обещал в этом вопросе посоветоваться с депутатами.
Это потому,что они за него проголосовали.А если бы не проголосовали за него,но его все равно бы назначили (ведь вопрос то был давно решен),то он бы не стал советоваться с депутатами?)))
Все остальные вопросы ясны.Доступная среда и развитие города в плане застройки понятны,он из строителей,а это лобби.О зеленых зонах и очистке города от снега он вспомнил потому,что скандалы до сих пор не утихают.В общем ничего нового,все тот же несамостоятельный и безынициативный человек.Дай Бог мне ошибиться в первом впечатлении о нем.

14.02.2020 14:29
- гость -

Двух аномально снежных зим подряд не бывает.

14.02.2020 14:38
гость

Раздайте вилки лапшу с ушей снимать.

14.02.2020 15:07
- гость -

Да хоть фрак, хоть доллар, один хрен.
Может Вано Йена лучше.

14.02.2020 15:32
- гость -


14.02.2020 13:31
гость
Снега нет уже много дней, а лед на дорогах так и лежит! Пешеходные переходы похожи на туннели! На обочинах на перекрестках сугробы! Еще перечислить? У плохого танцора всегда яй...а виноваты, так и у наших чиновников, то снег, то дождь!

15.02.2020 01:28
гостья

Улицы почисти, а не кровати переставляй.

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