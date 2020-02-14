Реформа мэрии и сохранение парков. Чем Франк будет заниматься на посту главы Барнаула

Новый глава Барнаула Вячеслав Франк, избранный на этот пост в пятницу, 14 февраля, заявил, что будет сохранять парки и зеленые зоны, спрашивать мнение горожан по важным вопросам, а также намерен переформатировать работу администрации. Об этом он рассказал на пресс-подходе и во время выступления перед депутатами. Портал amic.ru собрал его заявления тезисно. Но их было не много, все планы работы он обещал раскрыть перед журналистами на ближайшей пресс-конференции.
"Задач много, но мне их не начинать выполнять, а продолжать (Франк работал в должности и.о. главы администрации последние полгода, – прим. ред.). Последние полгода, когда вы доверили мне управление городским хозяйством, были непростыми. Есть над чем работать. Муниципальной власти нельзя засиживаться в кабинетах, необходимо быть с людьми, обсуждать с ними важные вопросы. Мы создадим площадку для общения, делая нашу работу прозрачной", – сказал чиновник.
Итак, что предлагает сделать Вячеслав Франк:
- Изменение структуры администрации. "Мы будем пробовать ее менять, это процесс не быстрый. Новые люди могут быть, но сначала нужно прописать должностные обязанности, а потом уже подбирать людей. Это ошибка, когда под фигуру делается должность", – сказал Франк, не называя подробностей. Но намекнул, что в планах перераспределение функционала, изменение состава комитетов. Обещал в этом вопросе посоветоваться с депутатами.
- Доступная среда и развитие города. В плане застройки он назвал перспективным Поток, в пригороде – агломерацию. "Где бы ни жил человек: в центре или пригороде, мы обязаны его слышать и решать волнующие его проблемы. Надо разработать план повышения уровня жизни в пригороде: инфраструктура, ремонт сельских дорог, транспортная доступность, чистая вода", – отметил он.
- Модернизация горэлектротранспорта. Деталей мало, но речь о программе Внешэкономбанка, который дает некоторым городам большие деньги на обновление трамваем и троллейбусов.
- Зеленые зоны. "Необходимо пересмотреть подход к озеленению города. Мы должны сохранять скверы и парки, создавать зеленые зоны. И эти вопросы будем решать с учетом мнения и потребностей барнаульцев", – сказал Франк.
- Расчистка города от снега. "Сейчас мы разрабатываем новую систему уборки снега, она уже на стадии завершения. Это будет новая схема, новые подходы, дополнительные деньги, покупка техники".
Комментарии
Нормальные направления. Надо работать!
Со снегом я так понимаю новую систему в мае введут, когда снег сам растает
Интересный вы такой, они должны приказать снегу не падать? вы в Сибири живите, ку-ку
Фотка классная! Сразу вспоминается старый анекдот:
- Гоги, ты зачэм убил мой петух?
- Вано, а зачэм твой петух посмотрел мой собака кот тааак?
Но намекнул, что в планах перераспределение функционала, изменение состава комитетов. Обещал в этом вопросе посоветоваться с депутатами.
Это потому,что они за него проголосовали.А если бы не проголосовали за него,но его все равно бы назначили (ведь вопрос то был давно решен),то он бы не стал советоваться с депутатами?)))
Все остальные вопросы ясны.Доступная среда и развитие города в плане застройки понятны,он из строителей,а это лобби.О зеленых зонах и очистке города от снега он вспомнил потому,что скандалы до сих пор не утихают.В общем ничего нового,все тот же несамостоятельный и безынициативный человек.Дай Бог мне ошибиться в первом впечатлении о нем.
Двух аномально снежных зим подряд не бывает.
Раздайте вилки лапшу с ушей снимать.
Да хоть фрак, хоть доллар, один хрен.
Может Вано Йена лучше.
14.02.2020 13:31
гость
Снега нет уже много дней, а лед на дорогах так и лежит! Пешеходные переходы похожи на туннели! На обочинах на перекрестках сугробы! Еще перечислить? У плохого танцора всегда яй...а виноваты, так и у наших чиновников, то снег, то дождь!
Улицы почисти, а не кровати переставляй.