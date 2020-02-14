Реформа мэрии и сохранение парков. Чем Франк будет заниматься на посту главы Барнаула

Новый глава Барнаула Вячеслав Франк, избранный на этот пост в пятницу, 14 февраля, заявил, что будет сохранять парки и зеленые зоны, спрашивать мнение горожан по важным вопросам, а также намерен переформатировать работу администрации. Об этом он рассказал на пресс-подходе и во время выступления перед депутатами. Портал amic.ru собрал его заявления тезисно. Но их было не много, все планы работы он обещал раскрыть перед журналистами на ближайшей пресс-конференции.

"Задач много, но мне их не начинать выполнять, а продолжать (Франк работал в должности и.о. главы администрации последние полгода, – прим. ред.). Последние полгода, когда вы доверили мне управление городским хозяйством, были непростыми. Есть над чем работать. Муниципальной власти нельзя засиживаться в кабинетах, необходимо быть с людьми, обсуждать с ними важные вопросы. Мы создадим площадку для общения, делая нашу работу прозрачной", – сказал чиновник.

Итак, что предлагает сделать Вячеслав Франк: