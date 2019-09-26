Четверг, 26 Сентябрь, 08:49

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,19
€ 70,59
Обь
63см -6

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Аварийная посадка Boeing 767 в БарнаулеГород. Слушай!Отключения горячей воды
Новости

"Люди просто опасаются". Почему на пост мэра Барнаула не стоит очередь из желающих

, ИА "Амител", Елена Маслова
Эксперты объяснили, почему даже власти не могут найти "своего" кандидата на должность главы города
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Краевые власти до сих пор не согласовали окончательно кандидатуру будущего мэра Барнаула, говорят источники amic.ru.

Последние полгода, с момента, когда только появилась информация о возможной отставке экс-главы города Сергея Дугина, инсайдеры утверждали — с кандидатами беда: подготовленных, с "чистой" репутацией, готовых взять на себя ответственность попросту нет. Amic.ru поинтересовался у экспертов, почему пост мэра Барнаула оказался таким непривлекательным.

Борис Трофимов, председатель комитета АКЗС по местному самоуправлению:

- Я бы несколько причин назвал. История всех предыдущих руководителей, начиная с Анатолия Ивановича Мельникова, показывала, что это должность не является местом притяжения. Почти все уходили не добровольно. Это первое. Второе — та нагрузка: психологическая, технологическая, общественно-политическая — требует уникальных качеств от первого лица Барнаула. Это должен быть человек, естественно, разбирающийся в хозяйстве, понимающий, что такое бюджет, реагирующий адекватно на все требования — завышенные — избирателей, СМИ. Людей адекватных, способных взять на себя эту ответственность, немного.

Наталья Ломова, доцент кафедры государственного и муниципального управления алтайского филиала РАНХиГС:

- Сложная ситуация, действительно, сложилась. Колганов ушел не по доброй воле, его преемник тоже. Люди просто опасаются. Да и действительно, подготовленных, ярких кандидатов я, например, не вижу.

Юрий Проскурин, начальник краевого департамента по вопросам внутренней политики:

- Кандидаты будут. Все будет хорошо.

Александр Молотов, руководитель фракции "Справедливая Россия" в АКЗС:

- Может быть, люди не хотят идти в мэры именно в таком формате, который сейчас существует. Наверно, много людей хотели бы занять этот пост, но они понимают, что конкурс на замещение должности — узкий, и они никогда туда и не попадут. Это не вопрос знания, опыта или квалификации. Это вопрос того, свой ты или не свой. Но даже свои не слишком хотят идти. Это говорит, что кадровая скамейка у них настолько узка, что уже нужно перезапускать систему в принципе. У них нет никого. Но они не готовы кого-то еще допустить. Стандартная ситуация: верхи не могут, низы не хотят.

Ярослава Шашкова, заведующая кафедрой политологии АлтГУ:

- Ситуация состоит в том, что в политической системе страны мэр в принципе имеет мало полномочий и мало ресурсов при очень высокой ответственности. Это особенно характерно для Барнаула, потому что здесь многие ресурсы, в первую очередь земля, выведены из городской собственности. У мэра по сути есть только дырявый бюджет и ограниченное число полномочий. То есть для групп бизнеса этот пост не представляет существенного интереса. Кроме того, есть проблемы наполнения бюджета, транспорта, инфраструктуры, которые мэру придется, естественно, решать. Большинство известных, сильных людей не готовы брать на себя эту ответственность. Кандидата от альтернативной структуры, партии вряд ли даже допустят до конкурса. То есть речь идет о конкурсе среди известных и лояльных. Поэтому мы получаем суженное потенциальное поле кандидатов, еще более суженое число заинтересованных и, наконец, практическое отсутствие желающих. Скорее всего, это будет бюрократический конкурс при бюрократическом выборе. 

Сейчас врио главы Барнаула — Вячеслав Франк, который с января 2017 года занимал пост первого вице-мэра.

Материалы по теме

 

Автор:
Елена Маслова Редактор

Комментарии

26.09.2019 07:56
- гость -

А кто тут, скажем, в цари крайний? Никого!? Так я первый буду..! ©

26.09.2019 08:00
- гость -

в единоросах никто не хочет испачкаться

26.09.2019 08:22
могиканин

но нет пророка в отечестве своем...пророк приедет с красноярска.

26.09.2019 08:27
- гость -

я буду, куда документы нести?

26.09.2019 08:32
- гость -

Работать в стае волков, нормальный человек не сможет. Помнится в сеть просочилась аудиозапись с совещания Евдокимова, когда его травили, он говорил зачем вы это мне делаете, мы же одно дело должны делать а вы мне одни пакости строите и т.д. Тогда я понял что коллектив там явно не здоровый.Вот они где наверное главные воры сидят...

26.09.2019 08:36
- гость -

Колганов ушел не по доброй воле, его преемник тоже.

м-да, оказывается савинцев был преемником Калганова, которому кабинет опечатывали)))

26.09.2019 08:37
месный

26.09.2019 08:35
- гость -

они это называют заработали. и ещё - смаи добились, вот

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< сентябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
08:47
Признаки рака у Анастасии Заворотнюк проявились еще 10 лет назад 0
08:45
Центр доктора Бубновского приглашает барнаульцев на День открытых дверей 0
08:27
Барнаульцу грозит наказание за то, что палкой отбивался от восьмерых нападавших 1
08:15
В частном секторе Славгорода и Ярового запустят скоростной интернет 0
08:12
Как сэкономить при оплате за свет: спроси у главы Барнаульской горэлектросети
Свои обращения можете оставлять уже сейчас в комментариях под этой новостью
08:10
Священника, воспитывающего около 70 детей, задержали по подозрению в разврате 4
08:02
Четыре вида боли, при которых точно нужно обратиться к врачу 0
07:45
Встречают по "наружке": почему оформление и реклама делают ваш бизнес успешнее 0
07:43
Завуча российской школы осудили за смерть ученицы от истощения 5
07:30
"Сделано в Барнауле": как химик из Ярового завоевал всю Россию и зарубежье 2
07:17
"Люди просто опасаются". Почему на пост мэра Барнаула не стоит очередь из желающих 7
07:13
Две девушки изнасиловали студента за трещину на экране телефона в Татарстане 7
07:01
Документ первой важности. Кто готовит бюджет Алтая и как его принимают? 0
06:44
"Потрясающая энергетика и много флирта". "Октоберфест" глазами жительницы Барнаула 0
06:14
Давка и сломанные ноги. Фото и видео из аэропорта Барнаула, где произошло ЧП 3
05:18
Детей оттаскивали, чтобы не затоптали: пассажиры о жесткой посадке Boeing в Барнауле 3
05:11
Жесткая посадка Boeing в барнаульском аэропорту. Что случилось с лайнером? 2
02:28
Правительство Алтая провело заседание спецкомиссии по ЧС в аэропорту Барнаула 0
02:01
Паники добавил экипаж: пассажиры лайнера Boeing рассказали о посадке в Барнауле 0
01:35
Самолет компании Azur Air не смог приземлиться в Барнауле с первого раза 0
01:01
В аэропорту Барнаула, где пострадали люди при посадке Boeing, утром прошли учения 0
00:55
Пассажиры Boeing, приземлившегося в Барнауле, рассказали о событиях в момент посадки 0
00:54
Жесткая посадка Boeing 767 в аэропорту Барнаула. Инфографика 0
00:44
Рейс из Барнаула во Вьетнам задержали после возгорания самолета 0
00:43
Психологи работают в барнаульском аэропорту, где совершил жесткую посадку Boeing767 0
00:30
Пассажиры похвалили действия экипажа Boeing во время жесткой посадки в Барнауле 0
23:54
Минздрав Алтайского края уточнил число пострадавших при аварийной посадке Boeing 767 0
23:53
Инцидент с жесткой посадкой Boeing в Барнауле прокомментировали в МЧС 0
23:52
Паника, переломы. Очевидцы рассказали подробности жесткой посадки Boeing в Барнауле 3
23:45
Известный врач рассказал, как продлить жизнь при раке 7
23:36
Барнаульцы сообщают о пострадавших во время инцидента с лайнером Boeing в аэропорту 0
23:15
Соседи рассказали о семье, в которой отец убил пятилетнего сына 0
22:45
В Барнауле у самолета Boeing при посадке загорелась стойка шасси. Видео 2
22:13
Многодетным семьям в России выдадут по 450 тысяч рублей на погашение ипотеки 0
21:41
Польский военный застрелил украинского солдата во время учений 0
21:12
Соцсети: "Аксиома" в Барнауле закроется из-за опасности для посетителей и сотрудников 0
20:44
"Вы подвели нас": 16-летняя активистка раскритиковала мировых лидеров в ООН 8
20:20
Барнаульский сторож пойдет под суд за попытку зарезать сменщика 0
19:49
Два подростка в Алтайском крае насмерть забили незнакомого мужчину 0
19:16
Приставам хотят разрешить взламывать двери в квартиры 2
18:43
Уснувший капитан посадил судно с российскими моряками на мель у берегов Швеции 0
18:16
Сломала руку и била табуретом: женщина издевалась над своим сыном в Алтайском крае 0
17:59
Белокуриха попала в десятку лучших курортов для отдыха этой зимой и встречи 2020 года 0
17:41
Не пиши, козленочком станешь. Детям покажут кукольный спектакль о поведении в Сети 0
17:32
Эксперт по информационной безопасности из Cisco проведет в Барнауле киберучения 0
17:22
Россияне рассказали о том, какие социальные проблемы беспокоят их больше всего 0
17:06
Германский суд официально признал похмелье болезнью 4
16:56
Барнаульцы хотят быть как Бэтмен. Спрос на комиксы вырос в два раза 1
16:32
До Алтайского ИТ-Форума осталось две недели 4
16:21
Дорогу под Барнаулом перекроют вечером 26 сентября из-за военных колонн 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.