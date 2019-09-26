"Люди просто опасаются". Почему на пост мэра Барнаула не стоит очередь из желающих

Краевые власти до сих пор не согласовали окончательно кандидатуру будущего мэра Барнаула, говорят источники amic.ru.

Последние полгода, с момента, когда только появилась информация о возможной отставке экс-главы города Сергея Дугина, инсайдеры утверждали — с кандидатами беда: подготовленных, с "чистой" репутацией, готовых взять на себя ответственность попросту нет. Amic.ru поинтересовался у экспертов, почему пост мэра Барнаула оказался таким непривлекательным.

Борис Трофимов, председатель комитета АКЗС по местному самоуправлению:

- Я бы несколько причин назвал. История всех предыдущих руководителей, начиная с Анатолия Ивановича Мельникова, показывала, что это должность не является местом притяжения. Почти все уходили не добровольно. Это первое. Второе — та нагрузка: психологическая, технологическая, общественно-политическая — требует уникальных качеств от первого лица Барнаула. Это должен быть человек, естественно, разбирающийся в хозяйстве, понимающий, что такое бюджет, реагирующий адекватно на все требования — завышенные — избирателей, СМИ. Людей адекватных, способных взять на себя эту ответственность, немного.

Наталья Ломова, доцент кафедры государственного и муниципального управления алтайского филиала РАНХиГС:

- Сложная ситуация, действительно, сложилась. Колганов ушел не по доброй воле, его преемник тоже. Люди просто опасаются. Да и действительно, подготовленных, ярких кандидатов я, например, не вижу.

Юрий Проскурин, начальник краевого департамента по вопросам внутренней политики:

- Кандидаты будут. Все будет хорошо.

Александр Молотов, руководитель фракции "Справедливая Россия" в АКЗС:

- Может быть, люди не хотят идти в мэры именно в таком формате, который сейчас существует. Наверно, много людей хотели бы занять этот пост, но они понимают, что конкурс на замещение должности — узкий, и они никогда туда и не попадут. Это не вопрос знания, опыта или квалификации. Это вопрос того, свой ты или не свой. Но даже свои не слишком хотят идти. Это говорит, что кадровая скамейка у них настолько узка, что уже нужно перезапускать систему в принципе. У них нет никого. Но они не готовы кого-то еще допустить. Стандартная ситуация: верхи не могут, низы не хотят.

Ярослава Шашкова, заведующая кафедрой политологии АлтГУ:

- Ситуация состоит в том, что в политической системе страны мэр в принципе имеет мало полномочий и мало ресурсов при очень высокой ответственности. Это особенно характерно для Барнаула, потому что здесь многие ресурсы, в первую очередь земля, выведены из городской собственности. У мэра по сути есть только дырявый бюджет и ограниченное число полномочий. То есть для групп бизнеса этот пост не представляет существенного интереса. Кроме того, есть проблемы наполнения бюджета, транспорта, инфраструктуры, которые мэру придется, естественно, решать. Большинство известных, сильных людей не готовы брать на себя эту ответственность. Кандидата от альтернативной структуры, партии вряд ли даже допустят до конкурса. То есть речь идет о конкурсе среди известных и лояльных. Поэтому мы получаем суженное потенциальное поле кандидатов, еще более суженое число заинтересованных и, наконец, практическое отсутствие желающих. Скорее всего, это будет бюрократический конкурс при бюрократическом выборе.

Сейчас врио главы Барнаула — Вячеслав Франк, который с января 2017 года занимал пост первого вице-мэра.