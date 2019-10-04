Студенты "Динамо-Алтай" вышли в полуфинал международного хоккейного турнира Student Hockey Challenge – 2019. Следующую игру они проведут с челябинским "Политехником".

3 октября хоккеисты "Динамо-Алтай" в заключительном матче группового этапа сражались с клубом UK PRAHA. Обе команды уже гарантировали себе место в полуфинале, а победитель встречи уже становился лидером группы A. В итоге судьба игры решилась в овертайме – 3:2.

В полуфинале "Динамо-Алтай" сразится с "Политехником". Матч пройдет 5 октября в 18:30 в "Титов-Арене". Во втором полуфинале сыграют пражане и нижегородцы – UK PRAHA и ННГУ. Матч также пройдет на "Титов-Арене" и начнется в 14:30.

Алтайская команда является действующим победителем турнира Student Hockey Challenge – 2019.