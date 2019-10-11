Якутский шаман простил тех, кто его задержал, и снова готов идти "изгонять" Путина

Якутский шаман Александр Габышев планирует продолжить свой путь до Москвы, сообщает РБК.
Он рассказал, что намерен собрать отряд и возобновить поход. Свою задачу он обещает выполнить к 2021 году. Шаман пояснил, что его шествие будет носить мирный характер.
Также Габышев рассказал, что он простил людей, которые задержали его и отправили на психиатрическую экспертизу.
Напомним, что якутского шамана Александра Габышева задержали 18 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. По результатам психолого-психиатрической экспертизы его признали невменяемым.
Комментарии
Шаман крутой, жаль власть его сломает(или уже сломала)
Раунд намбе два
да кто ж его из дурки выпустит?
А чего боятся то? Ну пусть человек дойдет, попляшет на Красной площади в бубен постучит да и обратно двинет.
"в бубен постучит да и обратно двинет", ну смотря кому постучит...