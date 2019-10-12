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В барнаульской "Ленте" женщина украла колготки и дала взятку охраннику

, ИА "Амител"
Охранник вызвал сотрудников Росгвардии, когда понял, что с женщиной ему не справиться

В гипермаркете "Лента" женщина пыталась похитить колготки, надев их прямо в магазине, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".

"Мадам вынесла на себе колготки из старой "Ленты" (Павловский тракт, 156). Далее попыталась дать охраннику взятку в размере 100 рублей. После отказа брать взятку начала утверждать, что ее соблазняют", — рассказал автор видео.

Когда охранник понял, что с женщиной ему не справиться, он вызвал сотрудников Росгвардии.

Утверждается, что в комнате досмотра женщина целенаправленно разделась до гола и пытаясь соблазнить охрану.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

12.10.2019 07:52
- гость -

О да, бесплатные колготки стоят этого позора)

12.10.2019 07:57
- гость -

Я её нисколько не оправдываю. Но Лента тоже сильно обнаглела и постоянно обворовывает покупателей - и цены в принципе высокие,и ценники очень часто не совпадают с тем,что на кассе( причём всегда в большую для покупателя сторону).
ну а эта "мадама " - смех и только

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