В барнаульской "Ленте" женщина украла колготки и дала взятку охраннику

В гипермаркете "Лента" женщина пыталась похитить колготки, надев их прямо в магазине, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".
"Мадам вынесла на себе колготки из старой "Ленты" (Павловский тракт, 156). Далее попыталась дать охраннику взятку в размере 100 рублей. После отказа брать взятку начала утверждать, что ее соблазняют", — рассказал автор видео.
Когда охранник понял, что с женщиной ему не справиться, он вызвал сотрудников Росгвардии.
Утверждается, что в комнате досмотра женщина целенаправленно разделась до гола и пытаясь соблазнить охрану.
Комментарии
О да, бесплатные колготки стоят этого позора)
Я её нисколько не оправдываю. Но Лента тоже сильно обнаглела и постоянно обворовывает покупателей - и цены в принципе высокие,и ценники очень часто не совпадают с тем,что на кассе( причём всегда в большую для покупателя сторону).
ну а эта "мадама " - смех и только