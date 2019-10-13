Аналогов не было. В Алейске зимой откроют крытый корт

Строительство крытого корта стартовало в Алейске, сообщает местная газета "Маяк труда". Зимой там можно будет заниматься хоккеем и кататься на коньках, а летом играть в теннис, футбол, волейбол и баскетбол.
Специалисты подрядчика уже выполнили необходимые замеры и расчеты, а теперь подготавливают площадку для возведения каркасно-тентового сооружения.
"Хоккейный комплекс изготавливает компания "Алтай-Тент", — рассказал прораб Алексей Соболев. — Это надежный и проверенный производитель быстровозводимых каркасно-тентовых конструкций, объекты которого есть не только в крае, но и во многих регионах страны, а также ближнем зарубежье".
Тентовое покрытие защитит лед от прямых солнечных лучей, что продлит срок его использования на два месяца.
Площадь ледовой арены составит почти 2 тысячи кв. метров. Ее дополнят гардероб, четыре раздевалки, пять душевых, тренерская, помещение проката коньков, медкабинет, пост охраны, технические помещения и несколько санитарных комнат.
Аналогов такого спортивного сооружения не было за всю историю Алейска, подчеркивает издание. Его строительство стало возможным благодаря краевой инвестиционной программе.
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