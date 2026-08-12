Сегодня вам может неожиданно понадобиться исправлять последствия решения, которое принимали не вы. Не начинайте с поиска виноватого – сначала разберитесь, что можно сделать прямо сейчас.

На работе удастся проявить себя в ситуации, где другим не хватает решительности. Однако не обещайте невозможного только ради того, чтобы быстро снять проблему. Реалистичный срок окажется полезнее героического обещания.

Во второй половине дня возможен разговор с человеком, который раньше не поддерживал вашу идею. Сейчас его позиция может измениться.

В личной жизни избегайте категоричных формулировок. Даже если вопрос кажется очевидным, у близкого человека может быть совершенно другой взгляд.

Совет дня: решайте проблему до того, как начинаете обсуждать, кто ее создал.