План по прививкам против гриппа выполнен в Алтайском крае наполовину

Прививочная кампания против гриппа продолжается в Алтайском крае. По данным на 18 октября, в регионе от вируса защищены более 544 тыс. человек, сообщают в региональном Роспотребнадзоре.
Всего край получил 1 млн 52 тыс. доз противогриппозной вакцины (85,2% от заявки). В этом году планируют привить 1 млн 215 тыс. человек (51,5% населения). Сейчас привито 23,2% населения края — 378 тыс. взрослых и 166,6 тыс. детей. Таким образом, план выполнен практически наполовину.
Есть категории людей, для которых прививки в медицинских организациях края бесплатны. Так, вакцинация обязательна для детей с шести месяцев, работников медицинских и образовательных организаций, работников транспорта и коммунальной сферы, беременных, людей старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями, проживающих в домах престарелых и призывников.
Остальные могут самостоятельно оплатить прививку или же сделать это за счет работодателя. По данным на 18 октября, таким решением воспользовались 4064 человека.
В ведомстве отмечают, что прививка является наиболее эффективным средством профилактики гриппа, поскольку человек получает защиту от вирусов, актуальных в этом эпидемиологическом сезоне.
Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ находится на контроле Роспотребнадзора. В ведомстве сообщают, что за неделю, с 7 по 13 октября, в крае зарегистрировано 15,4 тыс. случаев заболевания ОРВИ — на уровне среднемноголетних показателей. В основном заболеваю дети в возрасте до 14 лет — 72% от общего числа.
Комментарии
Со школы нас учили, что вирус гриппа очень высокой приспосабливаемости, мутирует постоянно, что вакцины от гриппа не существует. Развод лохов на бабло.