Сотрудник ГИБДД сдал экзамен на права за другого человека в Нижегородской области

Начальник отдела ГИБДД одного из районов Нижегородской области сдал экзамен на водительские права за другого человека, но был пойман, сообщает региональный СК.
"17 октября, находясь в экзаменационном классе, начальник регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД в Сергачском районе решил экзаменационные билеты в Федеральной информационной системе за лицо, фактически не сдававшее экзамены на знание ПДД", – рассказали в ведомстве.
В отношении сотрудника ГИБДД возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями".
Подозреваемый сознался в содеянном. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
Комментарии
Полстраны ездят с купленными/подаренными правами, ну подумаешь одним больше...
Ну и хорошо, что сдал, а представляете новость - начальник отдела ГИБДД не смог сдать на права!
Мне тоже кажется, что "сдал" ключевое в данной новости.
По этому и начальник видимо