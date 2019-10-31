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Загримированное тело солдата-срочника нашли в кабинете командира части в Козельске

, ИА "Амител"
Родственники погибшего уверены, что мужчину убили
Фото: Yandex

Фото: Yandex

Тело 21-летнего военнослужащего нашли в шкафу в кабинете командира части, сообщает "Коммерсантъ".

В свидетельстве о смерти, выданном родственникам, указано, что причиной смерти является асфиксия и то, что увечья молодой человек нанес себе сам. 

Когда родственники смогли получить тело погибшего солдата, обнаружилось, что на его лицо нанесен грим, под которым спрятаны синяки. По результатам независимой медицинской экспертизы было установлено, что на лице молодого человека есть гематомы от удара тупым предметом. На груди солдата нашли следы борьбы. Родственники уверены, что его убили. 

Сообщается, что у парня был конфликт с сослуживцами. Факт гибели военнослужащего стал известен после громкого инцидента в забайкальской воинской части. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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