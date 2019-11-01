В Бийске живет мальчик, который любит пугать людей: открывает окно и кричит, что падает

Жительница Бийска рассказала, что в доме № 23 по улице Мерлина на одном из этажей ребенок примерно лет 4-5 лет кричит из окна, что падает и просит, чтобы его поймали, сообщается в паблике "Инцидент Бийск".
"Я шла забирать ребенка из садика и жутко напугалась. При осмотре дома малыша не увидела. Постояла и подумала, что родители его затянули домой", – рассказала женщина.
Однако, когда она шла обратно с сыном, то вновь услышала ребенка. "Дикий крик. Мы побежали на голос, но, как оказалось, этот мальчик так прикалывается. Сфотографировать не успела его. Он закрыл окно и спрятался", – отметила бийчанка.
Ребенок кричал около получаса, а может и больше, добавила она. Где в этот момент были родители, неизвестно.
В бийском МВД amic.ru сообщили, что зарегистрировано сообщение по факту публикации в соцсетях. Проводится предварительная проверка, сотрудники полиции по делам несовершеннолетних выясняют все обстоятельства произошедшего.
Комментарии
актерище!
Ребенок лет пяти один дома...кажется один вариант дальнейшего развития событий можно легко угадать...
Женщине бы по-хорошему, сообщить в полицию, указав на окно - ребенок маленький и явно один
Да, сообщить в полицию и органам опеки. Пусть разбираются. Получается, что дитё распространяет фейковую новость.
это не экстремизм?
Мы в презервативы воду наливали и скидывали на прохожих, а потом прятались так и не понимали то ли попали то ли не попали, но по ору было ясно что по крайней мере забрызгало.
Лучше бы яйцами кидался, гораздо интереснее. )
Мелкий упырёныш.
Яйца ныне дороги, не то что при СССР
Мы в презервативы воду наливали и скидывали на прохожих
Презервативы в аптеке покупали?
Мы в шарики воздушные воду наливали и не на голову старались скинуть, а рядом и не на улицу, а во дворе перед своей же ребятней, особенно в день Ивана Купалы.