В Рубцовске многодетная семья опасается за свои жизни из-за притона по соседству

В Рубцовске многодетная семья на протяжении трех лет живет в постоянном страхе из-за притона в соседней квартире, пишет "вРубцовске.ру".
"Мы многодетная семья, проживаем с мужем и тремя детьми. Дом на четыре хозяина. С квартирой № 1 у нас общий двор, через который мы проходим на свою территорию. В этой квартире постоянные пьянки, драки, крики и нецензурная брань. Постоянный шум и нарушение санитарных норм", – рассказали рубцовчане.
При этом, как они утверждают, вызовы полиции результатов не дают: "Неоднократно, а именно три года подряд, мы систематически вызываем сотрудников полиции, сообщаем обо всем происходящем. Полиция приезжает часа через 1,5-2, заполняет протокол и уезжает. Ничего по пресечению данной ситуации не делается".
Семья переживает, что в пьяном угаре соседи или их гости могут поджечь дом: "У нас трое маленьких детей и мы боимся за их жизни. Элементарно у хозяев квартиры №1 нет туалета, и нужду они всем скопом справляют где и когда придется, стоит дикая вонь. Не однократно в нашу сторону звучали угрозы физической расправы. Мы боимся".
По их словам, сама хозяйка квартиры также злоупотребляет алкоголем и всячески потакает собутыльникам. В итоге, как они отмечают, жизнь превратилась в кошмар: в соседней квартире сплошная антисанитария, оставить детей одних во дворе страшно, а жить в постоянном страхе за детей, за дом и имущество уже надоело.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, размещенная в СМИ информация зарегистрирована в МО МВД России "Рубцовский". Предварительно установлено, что по указанному адресу сотрудниками полиции по обращениям граждан с 2017 по 2019 год возбуждено два уголовных дела по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" и вынесено 13 административных материалов. Сейчас назначена проверка всех изложенных обстоятельств, в ходе которой будет принято процессуальное решение.
Комментарии
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Если родители сами не переезжают от туда, то хоть детей надо изъять из опасной среды. Куда смотрит опека?
Слушайте, опека? Читать научитесь! Семья благополучная многодетная, живет по соседству с быдлом, с которым наша доблестная полиция ничего сделать не может и не сможет. И таких квартир с соседями алкашами или наркоманами по стране тысячи.