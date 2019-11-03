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Почти миллион тонн грузов перевезли по рекам Алтайского края в 2019 году

, ИА "Амител"
За четыре года два миллиона тонн грузов были переориентированы с автодорог на реки
По реке плывет баржа / Фото: mintrans22.ru

По реке плывет баржа / Фото: mintrans22.ru

В Минтрансе Алтайского края подвели итоги пассажирских и грузовых перевозок по рекам в 2019 году, сообщается на официальном сайте региона.

В этом сезоне речным транспортом в крае перевезли 930 тыс. тонн грузов, при этом план составлял 920 тыс. тонн. Между тем, как подчеркнул министр транспорта региона Александр Дементьев, в связи с благоприятными погодными условиями навигация продлится до 15-20 ноября, так что показатель будет еще больше.

Специалисты уверены, что развитие этой отрасли будет способствовать росту экономики региона и обсуждают различные варианты развития речного транспорта.

За четыре года действия соглашения между правительством Алтайского края, администрацией Обского бассейна внутренних водных путей и грузоотправителями речным транспортом было отгружено 3,1 млн тонн грузов, из которых два миллиона были переориентированы с автодорог. Это позволило разгрузить трассы в регионе.

По данным Минтранса, увеличению сроков навигации способствуют дноуглубительные работы, которые проводят на реках Алтайского края. Так, в 2019 году на эти цели направили более 70 млн рублей из консолидированного бюджета.

Это позволило увеличить срок навигации на реке Бия до 112 суток при запланированных 110 днях. На реке Катунь — 144 дня при плане в 110 суток. А на Оби (от слияния Бии и Катуни до Барнаула) при плане в 110 суток период навигации составил 125 дней.

Пассажирская навигация в Алтайском крае завершилась 15 сентября. В этом году водным транспортом воспользовались более 130 тысяч человек. Ежегодно для сохранения пассажирских перевозок из бюджета Алтайского края и Барнаула выделяют средства на погашение убытков, полученных от перевозки пассажиров на пригородных и городской линиях. В этом году на эти цели направили 11,1 млн рублей, из них 10,4 миллиона — краевой бюджет.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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