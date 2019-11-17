Водитель спорткара погиб в ДТП с фурой на трассе Р256

Фура оказалась крепче, хоть и менее быстрая / Фото: vk.com/incident22

Водитель спортивного автомобиля Mazda RX-8 погиб в ДТП на трассе Р256 "Чуйский тракт", сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".

ДТП произошло в воскресенье, 17 ноября, на улице Барнаульской в Бердске. При столкновении автомобиля c фурой MAN погиб водитель – 28 летний парень. Его пассажирка сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.