Водитель спорткара погиб в ДТП с фурой на трассе Р256

Фура оказалась крепче, хоть и менее быстрая / Фото: vk.com/incident22
Водитель спортивного автомобиля Mazda RX-8 погиб в ДТП на трассе Р256 "Чуйский тракт", сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".
ДТП произошло в воскресенье, 17 ноября, на улице Барнаульской в Бердске. При столкновении автомобиля c фурой MAN погиб водитель – 28 летний парень. Его пассажирка сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.
Комментарии
Жалко тачку...и пассажиров
ЧУйский тракт с автотреком перепутал?
Как то нехорошо фотографии с телом погибшего выкладывать.....
17.11.2019 17:29 Слышал, давненько в какой-то азиатской стране по телевизору начали показывать не только тела в машинах, но и размазанные по асфальту тела. Причем с разных ракурсов и во всех тонкостях. И как-то быстро число ДТП уменьшилось. Может и звон, а может и правда.
Слишком расслабленная поза у товарисча. Чем они там занимались?
Я понимаю, что драйв, но теперь уже поздно для них.