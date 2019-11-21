Телескопы, глобусы и подвижные карты звездного неба появятся в школах Алтая

В школы Алтайского края поступят комплекты оборудования для изучения астрономии.

Школьники смогут заниматься астрономией в полную силу. В их руках будут телескопы Levenhuk Skyline PRO 90 MAK, глобусы Луны и Марса, подвижные карты звездного неба и масса методических материалов по теме.

Один из комплектов, кстати, уже получил Бийский лицей-интернат. По словам ученика Павла Поклонова, им уже не терпится начать сборку и установку телескопа.

"Нам в школу привезли специальное оборудование: глобусы Луны и Марса с подсветкой, карты звездного неба, тематические плакаты. Самое главное – мы получили телескоп, с помощью которого можно наблюдать за астрономическими объектами. Не терпится приступить к работе с ним. Мы уже начали сборку и установку аппарата", – говорит Павел.

Всего на 81 комплект было потрачено 2 млн рублей, сообщает пресс-служба губернатора.